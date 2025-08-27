Tangentknapp ger ibland ingen input (razor orbweaver keypad)

Qzetin
Produkt: Razer Orbweaver Keypad RZ07-00740300
Problem: EN knapp svarar ca 50% av gångerna den trycks, ibland inte alls.
Jag tror det är mekaniska brytare men kan ha fel, dom ser likadana ut som på mitt mekaniska fullstora tangentbord.
Har provat blåsa rent, dränka i isopropynolalkohol och blåst rent, hjälper fullt ut i ca 5 minuter sen återkommer problemet.
Den är inkopplad i datorns I/O usb.
Frågar här om hjälp om detta går att laga, då produkten inte längre kan köpas på nytt.
Har provat googla, får bara resultat hur man byter plastknapparna (caps), inget om brytare, kanske någon kan hjälpa mig googla bättre?
Tack på förhand.
Edit: Problemet är intermittent, ibland fungerar den helt, ibland till hälften, ibland inte alls.
Kan vara ärgade bläck i switcharna, går att rengöra med "elektronikrengöring", finns på bland annat Biltema
I värsta fall kan du behöva byta ut switchen, men du behöver du kunna löda
