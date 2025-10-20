Söker delar till ny speldator!
Tja!
Håller just nu på att bygga en gamingdator och letar efter delar. Skicka gärna vad ni har!
Siktar på hög FPS i 1440p/4K och är ute efter ungefär det här:
• GPU: minst 12 GB VRAM (t.ex. RTX 4070-5070 eller liknande)
• CPU: helst Ryzen (7600X, 7800X3D eller bättre)
• RAM: 32 GB DDR5
• Lagring: 1 TB+ NVMe SSD
• PSU: 750 W 80+ Gold
• Moderkort: AM5 (gärna med Wi-Fi)
Bor i växjö, men kan tänka mig frakt om allt känns schysst.
Skicka gärna pris, skick och bilder!