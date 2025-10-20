Söker delar till ny speldator!

Tja!

Håller just nu på att bygga en gamingdator och letar efter delar. Skicka gärna vad ni har!

Siktar på hög FPS i 1440p/4K och är ute efter ungefär det här:

• GPU: minst 12 GB VRAM (t.ex. RTX 4070-5070 eller liknande)

• CPU: helst Ryzen (7600X, 7800X3D eller bättre)

• RAM: 32 GB DDR5

• Lagring: 1 TB+ NVMe SSD

• PSU: 750 W 80+ Gold

• Moderkort: AM5 (gärna med Wi-Fi)

Bor i växjö, men kan tänka mig frakt om allt känns schysst.

Skicka gärna pris, skick och bilder!