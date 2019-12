Microsoft Xbox "Lockhart" är budgetmodell med Playstation 4 Pro-prestanda

När rykteskarusellen runt nästa generations spelkonsoler drog igång talades det om att Microsofts strategi skulle innefatta två enheter. Den fullmatade enheten kallades då "Anaconda" men fick med tiden kodnamnet "Scarlett". Det enklare och billigare syskonet fick kodnamnet "Lockhart". Det har varit oerhört tyst om den sistnämnda, fram till nu.

Kotaku-journalisten Jason Schreier är notorisk för att med sina källor i branschen avtäcka allehanda hemligheter. Enligt Shreiers källor blir Xbox Lockhart en billigare variant av Scarlett utan optisk skivläsare och prestandan ska ligga på ungefär samma nivå som Sonys nuvarande prestandamodell Playstation 4 Pro.

Prestandajämförelsen avser primärt grafisk beräkningskraft då Xbox Lockhart får samma SSD-baserade lagringslösning som Scarlett. Systemets processor sägs också blir betydligt snabbare än någon av modellerna i nuvarande generationens konsoler. Målsättningen för prestanda är 4K och 60 FPS för Scarlett medan Lockhart sätter siktet på 1440p och 60 FPS.

Rapporten anger vidare att Microsoft kommer marknadsföra Xbox Lockhart som en parhäst till företagets strömmande speltjänst Xcloud. I egenskap av att sakna skivläsare blir Lockhart en logisk partner för kombinationen av strömmande spel via Xcloud och en tillströmning av digitala spel via prenumerationstjänsten Xbox Game Pass.

Konsolerna ska lanseras samtidigt och utvecklare väntas stöda båda. Enligt rapporten uttrycker vissa utvecklare oro för att det kommer hämma ambitionerna med utveckling av spel för nästa generation, då de måste förhålla sig till den enklare specifikationen för alla spel.

And it’s started….this week I brought my Project Scarlett console home and it's become my primary console, playing my games, connecting to the community and yes, using my Elite Series 2 controller, having a blast. Great work by the team, 2020 is going to be an incredible year.