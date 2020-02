Nvidias nästa grafikarkitektur tar plats i superdator till sommaren

Grafikjätten Nvidia har en bred arsenal av grafikkort i produktportföljen, där konsumentinriktade Geforce GTX- och RTX-serierna baseras på arkitekturen "Turing". I konsumentsegmentet är Turing den direkta efterträdaren till den långlivade "Pascal"-arkitekturen, medan avstickaren "Volta" däremellan erbjudits professionella användare och datacenter.

► SweClockers djupdykning i Turing-arkitekturen

Turing debuterade under sensommaren 2018 och har drygt 17 månader på nacken, men mycket pekar mot att nästa arkitektur lanseras någon gång i år och får namnet "Ampere". Nu framkommer att grafikhårdvara med ny arkitektur blir tillgänglig till sommaren – i alla fall för professionellt bruk.

Det är teknikpublikationen The Next Platform som talat med Brad Wheeler vid Indiana University, som är i färd med att färdigställa superdatorn Big Red 200. Under huven syns AMD:s mångkärniga "Rome"-familj i processorväg, och inledningsvis planerades stöd av Nvidias Volta-baserade Tesla V100-kort.

Wheeler berättar att ett erbjudande dök upp kring den sistnämnda hårdvarubiten, där universitetet istället erbjöds att invänta färskare teknik från Nvidia. I dagsläget besitter Big Red 200 alltså enbart beräkningskraft på processorsidan, men under sommaren 2020 ska systemet bestyckas med nästa generation av Nvidia-signerade grafikkretsar.

Enligt den ursprungliga planen gällde beräkningskraft på 5,9 petaflops, men beslutet att invänta uppdaterad hårdvara höjer nivån till omkring 8 petaflops. Prestandaökningen till trots uppger Wheeler att antalet grafikenheter av den nya typen är lägre, jämfört antalet Volta-enheter som stod på inköpslistan. Detta förklaras med att de nya varianterna ska vara 70–75 procent snabbare.

Värt att ha i åtanke är dock att den kraftiga prestandahöjningen inte nödvändigtvis syns i alla användningsområden, men siffrorna antyder att den nya arkitekturen blir en potent sådan. Med Ampere talas det om att Nvidia tar steget ned från tillverkning på välpolerade 12 nanometer till 7 nanometer, vilket möjliggör högre transistordensitet och energieffektivitet.

Mest sannolikt är att den omnämnda grafikhårdvaran faktiskt baseras på Ampere-arkitekturen och blir gemensam för flera segment, men möjligheten att det liksom Volta är en serverspecifik variant finns också. I mitten av mars går grafikkonferensen GTC 2020 av stapeln och det är möjligt att Nvidia då avtäcker hårdvaran.

Avslutningsvis kan tilläggas att nyheter i konsumentsvängen inte nödvändigtvis finns att tillgå samtidigt som Big Red 200 får sitt grafiklyft. Att ny arkitektur ligger relativt nära i tiden kan dock ses som en indikation på att även färska spelgrafikkort släpps inom överskådlig framtid, där Igor Walloseks rapport om lansering under årets första hälft inte är omöjlig.

Ser du fram emot ny hårdvara från Nvidia? Kan nästa generation ersätta kortet du använder just nu? Berätta i kommentarstråden!