Lanseringen av AMD:s Ryzen 5000-serie med tillhörande säljstart är planerad till den 5 november, men ivriga återförsäljare på kontinenten ser ut att ha varit ute med försäljning i förtid av inlägg på Linus Tech Tips forum att döma. Här delar nämligen den brittisk-baserade användaren Jumper118 med sig av Cinebench-resultat av en processor han utger sig för att ha köpt i handeln, med enkeltrådad prestanda i linje med tidigare läckor.

► Det här är AMD Ryzen 5000 "Vermeer" och Zen 3

Med den sexkärniga "Vermeer"-processorn körandes i 4,7 GHz levereras över 600 poäng i den senaste upplagan av testprogrammet, men det hela slutar inte där. Jumper118 låter nämligen Ryzen 5 5600X sträcka på benen i de äldre versionerna Cinebench 11.5 samt R15, där den sistnämnda sviten inkluderar ett resultat med processorn överklockad till 4 952 MHz och ett resultat om 272 poäng i det enkeltrådade testet – att jämföra med 258 poäng i standardfrekvensen 4,7 GHz.

Resultaten uppges vara uppnådda med luftkylning med maximala temperaturer om 67° C, medan moderkortet som nyttjades under testerna var Asus ROG Crosshair VIII Hero. Gällande minnesfrekvenser pressades dessa inte under testerna, utan lämnades vid beskedliga 3 200 MHz, även om latenserna som nyttjades var strama 14-14-14-34. Zen 3-arkitekturens överklockningspotential på minnessidan ser således ut att kunna bli en av parametrarna som hemlighålls till och med processorns officiella lansering.

Ryzen 5 5600X säljstartas tillsammans med övriga syskon i Ryzen 5000-serien den 5 november år 2020.

Läs mer om AMD Ryzen 5000 "Vermeer":