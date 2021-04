Bland kastruller och slickepott bjuder Nvidias VD Jensen Huang återigen in till en presentation i grafikhårdvarans tecken, när nu teknikkonferensen GPU Technology Conference 2021 (GTC) sparkas igång. Som väntat berör Huang de senaste lösningarna för datacenter, där exakta simuleringar av tillverkningsmiljöer, digitalt samarbete och modeller för artificiell intelligens (AI) är några av de stora punkterna på bolagets dagordning.

Nvidia lyfter också på skynket till en egen ARM-processor skräddarsydd för hög bandbredd i serversammanhang, en processor som får namnet Grace efter Grace Hopper – en vetenskapskvinna som tidigare varit på tapeten som kandidat för nästa grafikkortsarkitektur. Grace gör debut år 2023 men redan nu menar Jensen Huang att det är dags att staka ut tydliga planer för vad som komma skall, både i processor- och grafikväg.

Med introduktionen av egna processorer får Nvidia en tredje produktkategori i portföljen, som gör hårdvaruaccelererad datahantering (Data Processing Unit, DPU) och grafiksegmentet (GPU) sällskap. Från och med 2022 lovar teknikjätten att det årligen vankas nyheter inom något eller några områden, där det mest intressanta ur konsumenthänseende givetvis är vad som kommer efter grafikkorten baserade på "Ampere".

För den som hoppades på regelrätta avslöjanden krossar Nvidia förhoppningarna genom att endast lista "Ampere Next" och "Ampere Next Next". Med största sannolikhet är det inte en tappning av Intels "plus", utan platshållare för nya arkitekturer som ännu inte är redo för att avslöjas. Avslöjas gör däremot att nästa omgång grafikhårdvara tittar fram just år 2022, medan ytterligare två år dröjer till nästa stora nyhet – ett mönster som också syns mellan "Turing" och "Ampere".

Nämnas bör dock att produktplanen avser lanseringsfönster för servervärlden, men med fjolårets "Ampere"-avtäckande hittade den konsumentanpassade varianten av arkitekturen ut på marknaden endast fyra månader senare. Om samma förfarande gäller även nästa år, kan efterträdaren till Geforce RTX 3000 förväntas följa den presenterade planen hyfsat väl. Framtiden får dock utvisa om det blir den omtalade flerkretslösningen "Hopper" som gömmer sig bakom "Ampere Next"-kulissen.

Läs mer om Nvidia: