Det närmar sig mitten av september och vanan trogen är det därmed dags för Apple att ta plats på scen för ett av bolagets årliga evenemang. Specifikt september-evenemanget, som i år fått namnet "Far out", är traditionellt dedikerat Iphone, varför det är praktiskt taget garanterat att kvällens paradnummer blir just Apples telefoner.

Eftersom namngivningen med några få undantag gått i nummerordning förmodas nästa generation därmed bli Iphone 14. Till skillnad från fjolåret råder något större tvivel kring vilka modeller uppställningen består av. Bland de många uppgifter rykteskarusellen spottat ur sig görs bland annat gällande att Apple slutligen valt bort en Mini-variant. Istället ska det bli en ordinarie i 6-tumsklassen och en större, med en påkostad Pro-modell och en enklare variant av varje storlekssort.

De största förändringarna väntas ske i Pro-modellerna, som slipper en så kallad flärp för kamera och Face ID-hårdvara till förmån för en design med mindre, utstansade hål. Därtill påstås de bestyckas med paneler som nyttjar samma IGZO-teknik som Apple Watch, vilket innebär uppdateringsfrekvenser så lågt som en hertz.

Utöver nya telefoner kan det dyka upp ett gäng tillbehör, däribland klockorna Apple Watch 8. Där väntas uppgraderingar i form av större skärmar och ny systemkrets, samt en ny mer sport- och träningsfokuserad modell. Utöver det kan Apple komma att uppgradera Airpods Pro från 2019. Till skillnad från modellen utan Pro-suffix har de fortfarande inte fått någon direkt efterträdare, vilket det kan bli ändring på under kvällen.

Evenemanget går av stapeln klockan 19:00 svensk tid och går att se direkt på Apples webbplats alternativt i Apple TV-applikationen eller på Youtube. I vanlig ordning kommer SweClockers också att rapportera om nyheterna i realtid.

Bänkar du dig framför Apples evenemang ikväll? Är det något särskilt du är sugen på?