De senaste åren har grafikkortspriser varit ett konstant diskussionsämne, om än av flera olika skäl. Samtliga grafikkort från både de röda och gröna lagen har hamnat i skottgluggen, även om vissa modeller pekats på mer än andra. Det är inte heller bara användare som riktat kritik mot situationen, utan även partnertillverkare har delat ut kängor.

Nu är det AMD:s tur att snöra av sig skorna, men förvånansvärt nog skickas kängan inte iväg till någon konkurrent. I ett blogginlägg menar företaget att det inte aldrig funnits ett bättre tillfälle att uppgradera till ett Radeon-kort, och för att underlätta valet av modell jämförs pris och prestanda för både Radeon RX 7000-serien samt föregångarna i RX 6000-serien.

Det är här något går snett för AMD. Siffrorna som presenteras visar nämligen att nykomlingarna ligger betydligt sämre till än föregångarna, åtminstone vad gäller pris kontra prestanda. När AMD jämför toppmodellerna ur de två generationerna i 4K-upplösning ligger både Radeon RX 6800 XT och RX 6950 XT markant bättre till. Sämst går det för nysläppta RX 7900 XT, som presterar 7 procent bättre än RX 6950 XT, samtidigt som priset är 29 procent högre.

Längre ned i blogginlägget jämför AMD pris kontra prestanda i upplösningen 1080p mellan ett flertal röda grafikkort. Här får färskingarna Radeon RX 7900 XTX och RX 7900 XT de sämsta resultaten, med 0,373 respektive 0,395 FPS per USD, motsvarande förra generationens RX 6800 XT landar på 0,567 medan RX 6700 XT får hela 0,726.

Det är värt att notera att siffrorna är baserade på resultat i 1080p, vilket innebär att de kraftfullare grafikkorten sannolikt begränsas av processorn. Vid 2160p är skillnaderna betydligt mindre, men RX 7900 XT förblir sämst med 0,20 FPS per USD, medan RX 6800 XT tar ledningen med 0,25 FPS per USD. Med det sagt är antal FPS per USD, eller någon annan valuta, ett i bästa fall bristfälligt mätverktyg som ger en begränsad bild av både prestanda och prisvärdhet överlag.

En sista intressant detalj återfinns i det finstilta, där AMD gör gällande att de utgår från marknadspriset på grafikkorten i slutet av januari 2023. För nykomlingarna är det lika med MSRP, vilket är särskilt intressant vad gäller RX 7900 XTX. Där är det i princip endast de MBA-märkta referensmodellerna som landat i den prisklassen, vilka numera är mycket svåra eller omöjliga att få tag på. För svenska entusiaster blir därmed AMD:s siffror i praktiken ingen större hjälp.

