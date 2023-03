Musmatta i glas är inget nytt påhitt i allmänhet, åtminstone inte för den som är bekant med tidiga 2000-talets Icemat, numera kanske bättre kända som Steelseries. Det är däremot nytt för Razer, som introducerar sitt första försök i form av musmattan Atlas.

Med Atlas förpassas annars vanliga material som plast och tyg till avbytarbänken. Istället satsar Razer på en 5 millimeter tjock skiva i härdat glas, som mäter 450 millimeter på längden och 400 millimeter på bredden. Det släta glaset ska vara särskilt väl lämpat för möss med optisk sensor och ytan behandlat för att ge både tyst och optimalt glid.

Musmattan Atlas ska visserligen vara det perfekta tillbehöret för spel, men det är till priset av tre begränsningar. På webbsidan finns tre illustrationer som avråder både våld och aktiviteter i solen. I första bilden är det brandrisk som åsyftas, men mellersta är något mer öppen för tolkning. Undertecknads bästa gissning är otäck solbränna och eventuella efterforskningar sker på egen risk.

Den sista är däremot mycket tydlig – musmattan ska inte dunkas i huvudet på medmänniskor. Den som har för vana att puckla på sina kamrater vid spelförluster, alternativt befarar insektsinvasion, avrådes från köp. En naturlig följd av materialvalet är nämligen att Atlas riskerar gå i spillror vid eventuellt extraknäck som flugsmälla eller tillhygge i allmänhet.

För den som har ilskan under kontroll och kan tackla solens strålar, exempelvis genom att behärska hur persienner eller rullgardiner fungerar, kan glasskivan Atlas beställas via Razers webbsida. Där går musmattan loss på 119,99 euro, motsvarande strax under 1 700 kronor inklusive moms.



Vad tror du den mellersta illustrationen varnar för egentligen? Dela din bästa gissning i tråden!