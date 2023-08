Microsoft har börjat sälja officiella reservdelar till sina Xbox-kontroller via sin amerikanska webbplats. Detta gör det möjligt för den som eventuellt vill spara in på både pengar och miljön att reparera en existerande spelkontroll istället för att ersätta den med en helt ny.

Reservdelar är tillgängliga att köpa till både standardkontrollen Xbox trådlös handkontroll och lyxalternativet Xbox Elite Series 2. Till båda spelkontrollerna finns det mönsterkort, skal, knappuppsättningar i vitt eller svart och mönsterkort kopplade till motorenheter för rumble-funktioner.

Priserna för reservdelarna sträcker sig mellan 23,99 och 59,99 dollar, motsvarande mellan cirka 250 och 630 kronor. Detta kan jämföras med en helt ny Xbox trådlös handkontroll som har ett rekommenderat pris på 699 kronor och Xbox Elite trådlös handkontroll Series 2 som har ett rekommenderat pris på 2199 kronor. Svensk tillgänglighet och pris på reservdelarna är just nu okänt.

Microsoft har också släppt kostnadsfria reparationsresurser i form av manualer på engelska och instruktionsvideor via Youtube. The Verge uppmärksammar att Microsofts beslut att börja erbjuda reservdelar, manualer och instruktionsvideor är i linje med företagets överenskommelse med aktieägargruppen As You Sow att se över konsumenters rätt att reparera företagets produkter. Microsoft erbjuder sedan tidigare även reservdelar till sina Microsoft Surface-datorer.

Har du behövt reparera en spelkontroll någon gång?