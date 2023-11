För ägare av första generationen Intel Arc-grafikkort har spelprestanda varit en skakig upplevelse hittills. Inledningsvis var drivrutinerna under all kritik, men med en stadig ström uppdateringar har lyft prestanda i nya såväl som gamla titlar. Nu är det dags igen, inklusive flera procentuellt anmärkningsvärt stora lyft.

Senaste upplagan drivrutiner lägger stort fokus på DirectX 11-baserade titlar, även om DirectX 12-titlarna The Talos Principle 2 och Returnal får lyft om 19 respektive 53 procent vardera. Andra titlar som begåvas med optimeringar inkluderar Sid Meier’s Civilization V, Guild Wars 2 och Yakuza 0, där den sistnämnda ska få ett lyft om 154 procent.

Den siffran bleknar rejält ställt mot samlingsutgåvan Halo The Masterchief Collection, där Intel drar till med 750 procent bättre prestanda. Om det rör alla eller bara några utvalda av de fem titlar som numera ingår i samlingen är inte lika tydligt. När undertecknad lånade in lite testmuskler i form av testlabbets Jonas för en snabb jämförelse återfanns inga större skillnader under första spelets första uppdrag, men med ytterligare tre titlar att välja på kan lyftet mycket väl ske någon annan stans.

Klicka här för att se alla spel som får prestandalyft Spel Inställningar Snittförbättring (FPS) The Talos Principle 2 (DX12) 1440p High 19% Returnal (DX12) 1080p Epic RT 53% Guild Wars 2 (DX11) 1080p Ultra 53% Halo: The Master Chief Collection (DX11) 1080p Enhanced 750% Sid Meier’s Civilization V (DX11) 1080p High 6% Total War: Warhammer (DX11) 1080p Ultra 10% Lost Ark (DX11) 1080p Very High 15% Warhammer: Vermintide 2 (DX11) 1080p Extreme 16% Sniper Elite 3 (DX11) 1080p Ultra 37% World War Z (DX11) 1080p Ultra 113% Euro Truck Simulator 2 (DX11) 1080p Ultra 27% Yakuza 0 (DX11) 1080p Ultra 154% Call of Duty: Infinite Warfare (DX11) 1080p Ultra 20% Alien: Isolation* (DX11) 1080p Ultra 9% Far Cry* Primal (DX11) 1080p Ultra 14% Far Cry 5 (DX11) 1080p Ultra 14% Far Cry New Dawn (DX11) 1080p Ultra 11%

Samtliga tester listas som utförda med en Core i9-13900K samt ett Arc A750. Värt att notera är att procentuella förbättringar inte nödvändigtvis innebär plötslig skyhög prestanda. Om ett spel tidigare legat på ospelbara nivåer i kategorin "bildspel", exempelvis runt 5 FPS eller lägre, skulle även en ökning om 750 procent innebära ett lyft till strax över 40 FPS. Därtill kan vissa resultat vara i specifika testscenarion, något som bland annat var fallet för Starfield för några veckor sedan.