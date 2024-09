Apple höll sin årliga telefonsshow tidigare i veckan där fyra olika varianter visades upp, från Iphone 16 till Iphone 16 Pro Max.

Nu har Apple och samtliga operatörer öppnat förbokningen för telefonerna och låter dig välja vilken modell du känner passar bäst för dig. Priser på de olika modellerna hittar du nedan.

Modell 128GB 256GB 512GB 1TB Iphone 16 11 495 12 995 15 995 Iphone 16 Plus 12 995 14 495 17 495 Iphone 16 Pro 14 495 15 995 18 995 21 995 Iphone 16 Pro Max 17 495 20 495 23 495

Är Apples fasta priser inte intressant, är det givetvis möjligt att köra månadsbetalning via operatörerna. Vissa operatörer har också inbyteserbjudanden där kan byta in din gamla telefon. Tele2 ger dig din gamla telefons värde samt 1 000 kronor extra i inbytesvärde om du lämnar in en Iphone 8 eller nyare modell. För de som förbokar via Tre får rabatterad månadskostnad, medan Telenor kan få dubbel surfpott på sitt abonnemang vid köp av nya telefonen.

Oavsett var du köper nya Iphone 16 från väntas telefonen vara i din hand den 20 september.

Har du tips på bra erbjudanden för Iphone 16-spekulanter? Dela med dig i tråden!