Den 11 november klockan 18:00 drar SweClockers Live igång, och förutom att gästas av de amerikanska industrijättarna Intel och AMD kommer även lokala förmågor så som Fractal Design att närvara. Nu kan vi berätta att även Komplett kommer att finnas på plats för att bjuda på tävlingen "Vem vill bli Geek?" med grymma priser.

Skattjakten inför SweClockers Live:

Tävlingen är en digital skattjakt med tio frågor och klurigheter med varierande svårighetsgrad. Målet är att så snabbt som möjligt klara sig igenom alla frågorna och på så sätt kvalificera sig som vinnare till finalen som hålls under SweClockers Live. Den som först når målet är vinnaren.

Man kan delta ensam eller sätta ihop sitt eget lag med sammansvurna. Hur många som tävlar i ett lag är upp till er men ju fler som ingår, desto fler delar på priserna. Vinnaren eller det vinnande laget ringer sedan in till tävlingen för att tävla i en frågesport och avancera sig upp en prisstege med allt finare priser.

Att kvalificera sig till finalen innebär att man automatiskt vinner upp till 10 procent rabatt på Kompletts sortiment under år 2020 och 2021. De som kniper andra och tredjeplatsen i skattjakten går inte lottlösa utan kammar hem ett presentkort på 1 000 kr respektive 500 kr.

Ert lag måste vara tillgängliga på kvällen den 11 november:

För att kunna vinna måste du eller den ni utser som lagledare vara tillgänglig på kvällen under Sweclockers Live för att ringa in till tävlingen och delta i direktsändning. Tid för detta är mellan cirka 18:00 och 21:00. Komplett kommer att ta kontakt snarast efter att skattjakten är avslutad för att utbyta information om hur man ringer in samt telefonnummer. Den som ringer in till livesändningen skall primärt göra detta via Zoom med telefon som backup.

Livetävling och Tittartävlingen under SweClockers Live:

Live i sändningen kommer alla tittare att kunna vara med och tävla med samma frågor som skattjaktsvinnaren tävlar med i stegen. Här samlar man poäng per snabbast rätta svar. Den person eller det lag som samlat ihop flest poäng efter sista frågan vinner ett presentkort på Komplett, värde 10 000kr.

► Länk till Livetävlingen

OBS: Denna tävling pågår endast under sändningen av Sweclockers Live den 11 november.

Vinster i båda tävlingarna

Bara genom att vara först med att klara den digitala skattjakten så vinner upp till tre personer i laget till upp till 10 procent rabatt på Kompletts sortiment under resten av året och hela 2021!

I livesändningen har vinnaren av skattjakten chans på följande priser. Varje nivå ackumuleras och klarar du dig hela vägen upp till nivå 10 så kammar du hem priser för över 30 000 kronor!

Fortsätt läsa nedan för att ta del av mer detaljer och reglerna kring tävlingen. Vi ses den 11 november på SweClockers Live!

Vanliga frågor

Hur deltar jag i tävlingen?

Tävlingen arrangeras i samarbete med Arcane Game. Du deltar genom deras skräddarsydda webbplats på http://www.vemvillbligeek.tech Tävlar jag själv eller i lag?

Det är upp till dig! Priserna gäller oavsett hur många som spelar tillsammans, så var och en får väga vinstmöjlighet mot risken att behöva dela på bytet. Om ett lag tar sig till final behöver det dock utse en lagledare som kan ringa in och tävla. Live-final alltså! Behöver jag tänka på något speciellt?

Ja! Du måste vara tillgänglig under SweClockers Live, kvällen den 11 november. Förutom det måste du vara villig att ringa in till sändningen och delta i finalen, antingen själv eller som lagledare för en grupp sammansvurna. Jag förstår inte riktigt hur saker fungerar?

Läs instruktionerna en extra gång! Tror du något är fel eller har mer allmänna frågor? @Arcane Gamea finns på SweClockers forum och kommer hålla ögonen på tråden här. Skicka en ping, vetja! När kan jag delta i publikdelen av tävlingen?

Det gör du via webbplatsen http://www.geeklive.tech när SweClockers Live väl är igång. Håll utkik på streamen för mer information! Får jag tävla med flera användare?

Nej, en användare per person eller lag. Jag/vi har vunnit skattjakten och skall vara med i finalen. Får vi tävla i tittartävlingen?

Nej, vinnare eller medlemmar i det vinnande laget av skattjakten får inte delta i tittartävlingen

Sponsras av Komplett Denna artikel produceras i samarbete med Komplett. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för läsaren.