Ray tracing i Wolfenstein: Youngblood med Nvidia Geforce RTX Super

Sommaren 2019 var startskottet för senaste installationen av Wolfenstein-serien, som nu handlar om en sidostickare i serien. Wolfenstein: Youngblood utspelas 20 år efter händelserna i Wolfenstein II: The New Colossus och har betydligt mer fokus på samspel med vänner än tidigare titlar.

Under huven på Wolfenstein: Youngblood hittas relativt moderna spelmotorn Id Tech 6 som användes i föregående titel, och användes första gången i Doom från 2016. Motorn har även stöd för senaste generationens gränssnitt som Vulkan och DirectX 12, där den sistnämnda är av extra intresse just nu eftersom Wolfenstein: Youngblood nyligen fick stöd för ray tracing via DirectX Raytracing.

Testsystem

Komponent Modell Processor Intel Core i7-8700K @ 4,7 GHz Moderkort Asus ROG Maximus X Hero Minne 2 × 8 GB G Skill Trident Z RGB

3 200 MHz, 14-14-14-34 Grafikkort Aorus Geforce RTX 2080 Super 8G (8 GB)

Aorus Geforce RTX 2070 Super 8G (8 GB)

Aorus Geforce RTX 2060 Super 8G (8 GB) Kylning Noctua NH-D15 Lagring Samsung 860 EVO 1 TB Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Skärm Dell P2415Q Grafikdrivrutin Nvidia Geforce Drivers 441.87 Operativsystem Windows 10 Professional 64-bit (1903)

Som bas för testerna används SweClockers sedvanliga testsystem för grafikkort som baseras kring en överklockad Core i7-8700K. För prestandamätningarna används spelets inbyggda prestandaverktyg, mer specifikt slingan Lab X. Mjukvaran som snappar upp bildfrekvensen är OCAT 1.0.0.6.

Detaljnivån som används i testslingorna är fördefinerade Mein Leben, vilket översätts till Mitt Liv på svenska. Som gissat handlar det om högsta detaljnivån med reglagen uppdragna till toppen, bortsätt från ray tracing och DLSS som justeras beroende på testslinga.

Grafikkorten som används är från Gigabytes varumärke Aorus, där enbart högpresterande komponenter får märkas med namnet. Mer ingående handlar det om Auros Geforce RTX 2080 Super 8G, Geforce RTX 2070 Super 8G och Geforce RTX 2060 Super 8G där samtliga kommer med fabriksöverklockning och maffiga kyllösningar.

Vidare finns gott om RGB-belysning på grafikkorten som inte bara finns på täckplåten baktill och på sidan, men även fläktarna har blivit belönade med lysdioder som ger extra effekt när kortet väl är igång. Till det hör även semipassiv fläktkurva, som innebär att fläktarna stannar helt när grafikkortet inte belastas.

Reflektioner med ray tracing i Wolfenstein: Youngblood

Varje speltitel som får RTX-stöd får ofta bara en eller två delar av hela katalogen och har ännu inte sett ett spel som får hela allt. Vanligtvis handlar det om skuggor eller reflektioner som blir implementerade i spel där det beroende på titel ger mest effekt. Med det sagt finns det tillfällen när även dessa begränsas, som att skuggor med ray tracing enbart får effekt ifrån solen.

För Wolfenstein: Youngblood handlar det om reflektioner utan att hålla något tillbaka, utan alla ytor som kan visa en reflektion kommer göra det med ray tracing. Med det sagt kommer reflektionerna variera beroende yta, vilket kanske inte kommer som en överraskning. Ett fönster eller en spegel ger mer detaljer än en matt metallyta med mer diffus reflektion, men fortfarande en korrekt sådan i sann ray tracing-anda.

Jämförande bilder med och utan ray tracing aktiverat

Innan vi hoppar på prestandatesterna kändes det på sin plats att visa den visuella skillnaden med ray tracing aktiverat i spelet. Vi rekommenderar att klicka upp förstoringarna av bilderna för att enklare kunna göra jämförelserna.

Jämförelsen vid ett fönster är ganska tydligt där glaset reflekterar allt som kan synas, inklusive spelaren själv. Det ger även mer ljus till fönsterramen som är betydligt mer upplyst med ray tracing påslaget.

Ytterligare skillnader kan även se i discohallen och glasbeklädda pyramiden som avger betydligt fler detaljer och färger än med ray tracing avstängt. Fler skillnader hittas även på Roulette-bordet på nedre våning som återspeglar golvet det står på, samt bardisken som förvisso täcks något av räcket.

Tillslut hittas även en vattenpöl som vid närmare titt avslöjar fler detaljer när ray tracing är igång, men som inte nödvändigtvis inte skulle synas allt för tydligt vid en tuff strid. Trots det ger det lite mer liv och detaljrikedom i spelet.

Prestanda i Wolfenstein: Youngblood med ray tracing

Att driva runt ett spel med ray tracing i realtid är ingen enkel bedrift och kostar vanligtvis en hel del prestanda. Det sistnämnda är något vi ska kika närmare på med de tre kort ut Nvidias RTX-serie och se hur varje modell ställer sig i de olika upplösningarna.

Med resultaten i hand syns det tydligt att det blir en stor prestandaförlust med DXR igång, där ungefär samtliga kort tappar hälften av bildfrekvensen i alla upplösningar. Det är fortfarande spelbart i 1 920 × 1 080 och 2 560 × 1 440 pixlar, men är betydligt mer svårdrivet i högsta upplösningen 4K UHD.

Jämförelsebilder i Wolfenstein: Youngblood med DLSS

Med DLSS aktiverat syns det några förbättringar, samtidigt som det finns vissa delar som ser annorlunda ut. Bland annat syns det lite väl skarpa kanter på räcket med lampan precis bakom. Samtidigt är maskinerna på andra sidan betydligt skarpare med DLSS, samt att några smådetaljer hoppar in lite här och var.

Vid en närmare titt på redan lågt renderade objekt är det väldigt blandade skurar på vad som ger bättre bildkvalitet. Den stora upplysta byggnaden är något tydligare med DLSS, samtidigt som kyrkan till vänster blir något suddigare med samma inställning.

Undertecknas personliga uppfattning av DLSS är positiv. Testrundorna och jakten på bilder för artikeln gav en chans att testa DLSS och ray tracing i skarpt läge, där den förstnämnda knappt märktes av på ett positivt sätt. Tidigare har DLSS gett en sämre upplevelse men högre bildfrekvens, men nu verkar båda delarna vara på plats.

Prestanda i Wolfenstein: Youngblood med DLSS

Förutom ray tracing har Wolfenstein: Youngblood även fått tillgång till Nvidias uppskalningsteknik DLSS, som låter maskininlärning skala upp upplösningen. Tanken är att höja bildfrekvensen utan att försämra bildkvaliteten och ge en bättre upplevelse.

När DLSS aktiveras får korten en trevligt prestandavinst i samtliga lägen, vilken inte gör lika stor påverkan i upplösningarna 1 920 × 1 080 och 2 560 × 1 440 pixlar som i den allra högsta för testet. Det är på marginalen att både Aorus Geforce RTX 2080 Super och RTX 2070 Super hamnar ovanför 60 FPS men lyckas klättra sig upp dit, något som Geforce RTX 2060 Super inte riktigt klarar av.