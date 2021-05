Även om många säkert främst kopplar LG till utmärkta TV-apparater, har företaget också ett brett utbud av datorskärmar. Idag har jag fått möjligheten att testa LG Ultragear 27GP850-B, en efterföljare till den populära spelskärmen LG Ultragear 27GL850-B.

Det är en 27-tum stor IPS-skärm med QHD-upplösning, upp till 180 Hz uppdateringsfrekvens, VESA Display HDR 400, 1 ms GtG (Gray-to-Gray), kompatibilitet med Nvidia G-Sync och AMD Freesync Premium. På pappret ser det ut som en trevlig spelskärm och det är något jag kommer testa i denna testpilot.

Specifikationer LG Ultragear 27GP850-B

Egenskap Värde Storlek (tum) 27 tum Upplösning 2 560 × 1 440 px. (QHD) Paneltyp Nano IPS Uppdateringsfrekvens 165 Hz (180 Hz överklockad) Responstid 1 ms GtG (med responstid satt till "Faster") Specifierad ljusstyrka 320 – 400 cd/m² Färgområde 90 – 98% av DCI-P3 HDR Display HDR 400 Adaptiv synk NVIDIA G-Sync-kompatibel, AMD Freesync Premium Bildanslutningar 2× HDMI, 1× DP Övriga anslutningar 2× USB 3.0 ut, 1× USB 3.0 in, hörlursuttag Mått med stativ 614,2 × 575,9 × 291,2 mm (högsta läge)

614,2 × 465,9 × 291,2 mm (lägsta läge) Mått utan stativ 614,2 × 364,8 × 51,7 mm Vikt 4,2 kg utan stativ, 6,3 kg med stativ Pris

Vad är det då som skiljer mot LG Ultragear 27GL850-B? Genom att jämföra specifikationerna ser det ut att vara några få uppdateringar:

Från 144 Hz till 165/180 Hz

Uppdateringsfrekvensen har höjts från 144 Hz till antingen 165 Hz eller, om du överklockar, 180 Hz. Detta gäller för Displayport, medan HDMI stannar vid den maximala uppdateringsfrekvensen 144 Hz.

Höjd ljusstyrka och Display HDR 400-certifiering

Den maximala ljusstyrkan har höjts från 350 nits till 400 nits. Skärmen har också fått en Display HDR 400-certifiering. Det är den lägsta nivån, så förvänta dig inte underverk.

AMD Freesync fungerar vid 144 Hz

Hos LG Ultragear 27GL850-B gick det endast att välja en uppdateringsfrekvens på 100 Hz via HDMI när AMD Freesync var påslaget. När jag testar detta på denna skärm kan jag välja 144 Hz även med AMD Freesync.

Tvärr har AMD inte uppdaterat sin lista över skärmar så jag har inte exakt information om omfånget för AMD Freesync. Enligt Nvidia har skärmen ett spann på 60–165 Hz över Displayport, vilket skiljer sig från 27GL850-B som har täcker 48–144 Hz.

Närmare titt

Skärmen kommer välpackad och klarade utan problem resan med bud hem till mig.

Stativet är i två delar och går snabbt att sätta ihop. Jag har inget direkt att klaga på designen och jag gillar kombinationen svart och rött. Stativet har ett ganska litet fotavtryck på bordet. Skärmen kommer med VESA-anslutning om du vill skippa stativet. Det är enkelt att hänga på skärmen på stativet och skärmen är ganska lätt, varför det inte är några problem att montera den ensam.

Baksidan har svart-rött tema, en del jag inte bryr mig så mycket om baksidan då jag som användare inte ser den, men det är inget fel på den. På baksidan av stativet finns plats för att dra igenom kablarna för att hålla dom från bordet och baksidan huserar även anslutningarna: två HDMI 2.0- och en Displayport-anslutning. Det finns också två USB 3.0-anslutningar plus möjlighet att få ut ljud via en hörlursutgång. Eftersom detta endast är en QHD-skärm gör det inte så mycket att HDMI 2.1 saknas.

Skärmen kan vinklas, höjas och sänkas samt roteras. Särskild stödet för att rotera gillar jag, eftersom det är så jag gärna har externa skärmar när jag kodar på min laptop.

LG skriver att skärmen har en "praktiskt taget kantlös design", vilket är en sanning med modifikation. Högst upp och på sidorna är det runt 6–7 millimeter kant medan det är lite större längst ner. Jag stör mig inte på kanten men det finns millimeter som LG kan skala av hos framtida skärmar.

Det är en matt skärm vilket innebär att du får suddiga reflektioner. Förutom att det är svårt att ta bra foto på skärmen när den är avstängd, störs jag inte av några irriterande reflektioner under tiden jag spelar – oavsett om det är i ett upplyst rum eller nere i mitt arbetsrum.

LG skickar med ett externt nätaggregat som är en uppdatering mot det hos 27GL850-B. Detta nätaggregat sitter direkt i kontakten vilket jag inte är helt förtjust i eftersom det då tar upp mycket mer plats än ett där du drar en sladd till kontakten. I övrigt får du en HDMI-sladd, en Displayport-sladd, en USB-sladd och en CD med en enkel manual.

Meny-system

För att komma åt menyn hos skärmen använder du en liten styrspak som sitter under skärmen. Föregångaren 27GL850-B har även mjukvara för Windows och Mac OS för att styra menyn via datorn och för att uppdatera firmware, men det saknas än så länge för 27GP850-B varför spaken just nu är det enda sättet att navigera genom menyn.

Menyn har fått ett ansiktslyft gentemot föregångaren och jag tycker den fungerar bra, även om jag definitivt inte skulle klaga om de behöll den gamla och mer "normala" menyn. Så länge det är enkelt att hitta inställningar spelar det ingen roll för mig.

Bland inställningarna finns ett antal förinställda bildlägen och möjligheten att ställa in olika nivåer av overdrive, stöd för att "överklocka" skärmen till 180 Hz. Något att tänka på är att skärmen levereras med ljusstyrka satt till 100 procent vilket jag tycker är alldeles för högt. Jag drog ned det till 50 procent direkt, vilket passade bra både i mitt ljusa vardagsrum och i mitt lite mörkare arbetsrum.

Prestanda

LG Ultragear 27GP850-B är en skärm med IPS-panel. LG kallar det Nano IPS, vilket är en nyare variant av IPS-panel med ett lager av nano-partiklar som applicerats på bakgrundsbelysningen. Dessa partiklar absorberar vissa delar av färgspektrumet och ger panelen en bättre färgåtergivning.

Eftersläpning

Skärmen har fyra olika så kallade overdrive-lägen: Off, Normal, Fast och Faster. Jag försökte få några bilder från UFO-testet men tyvärr blev de inte bra. Det jag kan säga är att i detta test så såg det bra ut till och med Fast-läget, medan Faster-läget ger en tydlig vit eftersläpning. Genom att slå på MBR (Motion Blur Reduction) fick jag ned det lite. Det intressanta är dock att jag sedan spelade Battlefield V och inte ens med noggrann inspektion kunde jag se någon eftersläpning när jag sprang runt. Min upplevelse är att läget Faster fungerar i spel även om det inte ser bra ut i Windows.

IPS-glow och backlight bleeding

BLB, Back Light Bleed, handlar om ljus som läcker ut från runt om skärmen. Skärmen har lite BLB, främst mot det nedre vänstra hörnet men det var inget jag noterade när jag spelade. Det är delvis med anledning av detta jag väljer att inte ha mer än 50 procent ljusstyrka på skärmen. Värt att tillägga är att mängden BLB också ingår i det berömda skärmlotteriet – exemplarvariaton.

IPS Glow uppstår istället när du tittar på skärmen från en vinkel då ljus från sidorna smiter ut. Det är även något som syns på denna skärm. Jag tycker återigen inte att det är något som jag ser i spel eftersom jag ändå sitter och tittar framifrån. Även här tycker jag att det syns mer när jag tittar från en vinkel höger om skärmen, mot det vänstra hörnet.

Färger

Jag hade inte möjlighet att med mätinstrument bedöma hur rätt eller fel färgåtergivningen är. Thomas Ytterberg fann att LG Ultragear 27GL850-B överdrev färgerna vilket inte gjorde den ett bra val om du jobbar med något som behöver de rätta färgerna. Det är möjligt att det även gäller LG Ultragear 27GP850-B, men jag fokuserade istället på hur jag upplever skärmens färger i spel och i de program jag använder.

Jag tycker att bildkvaliteten och färgåtergivningen är riktigt bra. Jag har spelat massor olika spel, från enklare titlar som Loop Hero till Outriders och Battlefield V och jag är imponerad hur fina färger skärmen presterar. Vare sig det handlar om att slåss mot en spindel i en vulkan med lava runtom, eller kämpa mot japanerna i djungeln.

Övrigt

Skärmen är G-Sync-kompatibel och finns på Nvidias sida över skärmar, men vid testtillfället klagar Nvidias kontrollpanel på att skärmen inte är kompatibel. G-Sync slogs ändå på automatiskt, men för att det ska fungera utan varning krävs drivrutinsversion 466.27 eller senare.

Sammanfattning

LG Ultragear 27GP850-B är en riktig trevlig spelskärm med många bra egenskaper. Jag gillar att skärmen har en neutral design utan massor onödigt lull-lull. Byggkvaliteten är också väldigt bra trots att allt utom foten är av plast. Den känns helt enkelt väldigt gedigen. Skärmen har också många bra anpassningsmöjligheter och just möjligheten att rotera var något jag använde mig av för mitt jobb.

Upplösningen är också perfekt för storleken. Jag har en längre tid nu tyckt att 1 920 × 1 080 pixlar börjar bli på gränsen för låg upplösning för mig, medan 4K UHD kräver mycket av grafikkortet – 2 560 × 1 440 pixlar är perfekt i mitten. Bilden är skarp och fin och jag har egentligen inget att anmärka på där.

Jag har aldrig haft ett behov av superhög uppdateringsfrekvens, men det är ändå trevligt att skärmen nu kan gå upp till 180 Hz. Jag körde med den inställningen under hela testperioden och noterade inga problem alls.

Övriga panelegenskaper är också bra. Stödet för både AMD Freesync Premium och att skärmen är G-Sync-kompatibel innebär att du kan dra nytta av det oavsett om du är i det röda eller gröna laget. Skärmen dras inte heller av massor eftersläpningseffekter, även när jag ställer upp overdrive-inställningen.

Skärmen har HDR-stöd, men du ska inte förvänta dig underverk eftersom den maximala ljusstyrkan endast ligger runt 400 cd/m² (nits). Det hade varit trevligt med åtminstone VESA:s Display HDR 600-certifiering, men då hade priset antagligen åkt upp med några tusenlappar.

Jag har tyvärr inte haft möjlighet att testa föregångaren LG Ultragear 27GL850-B så det är svårt att säga om det är värt att uppgradera, men stående på egna ben är LG Ultragear 27GP850-B en utmärkt skärm som står sig bra mot konkurrensen både när det gäller pris och egenskaper.

Fördelar

Neutral design

Bra bildkvalitet med fina färger

IPS-panel

Både AMD Freesync Premium och G-Sync-kompatibel

2 560 × 1 440 pixlar passar perfekt för denna storlek

Ökad uppdateringsfrekvens till max 180 Hz

Nackdelar