Trimma in korrekta färger – hårdvarukalibrering med Benq SW270C

BenQ SW270C är en yrkesskärm för den som arbetar med foto, video och grafik i olika former där du behöver fatta kritiska beslut runt färg. SW270C levereras fabrikskalibrerad och har en uniformitetskompensation för att hela panelen ska vara likadan i ljus och färg över hela ytan.

Denna artikel produceras i samarbete med Benq. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för läsaren.

Möjligheten att kalibrera en skärm i hårdvara är en tämligen ovanlig finess och finns främst hos ett mindre antal yrkesprodukter. Vi recenserar inte Benq SW270C som produkt utan går igenom de specifika egenskaperna hos skärmen.

Artikeln fokuserar på den viktiga betydelsen mellan hårdvarukalibrering som är en specifik funktion och jämför med profilering som fungerar med alla skärmar. Det vill säga skillnaden mellan att använda ICC-profiler jämfört med att kalibrera SW270C i hårdvara via LUT, Look Up Table.

Avslutningsvis kommer en praktisk genomgång hur kalibrering av SW270C går till ihop med programvaran Palette Element Master. Den senare biten med Benq:s programvara är aktuell för alla modeller i SW-serien.