I SweClockers forum diskuteras det mesta inom datorsvängen, men i de mer allmänna kategorierna trängs trådar om allt från pizza och kebab till utbildningsfrågor och framtidsdrömmar. För drygt tre år sedan sparkade Emanuel @Whizzors Forsell igång tråden "Hjälp – jag skriver en bok!", där bollplank och återkoppling på ett då nyss påbörjat fantasy-projekt eftersöktes.

Efter lång tids gediget arbete satsade Emanuel på att sätta berättelsen på pränt och fullända sina författardrömmar, ett tilltag som tack vare SweClockers medlemmar gick i hamn. Resultatet är romanen De Frostfödda som i skrivande stund finns på nätet och butikshyllor, rykande färsk från tryckpressarna. SweClockers har pratat med den nyblivna författaren, för att bena ut hur en skrivprocess kan se ut och vad andra med författarambitioner bör tänka på.

Hej! Jag heter Emanuel Forsell och jag är författare till De Frostfödda. Jag tycker om teknik, politik och böcker där de snälla människorna dör först. På SweC går jag under namnet @Whizzors, registrerat 2005, men jag har hängt på forumet under andra namn sedan 2002. Jag är 32 år gammal och arbetar till vardags som enhetschef inom offentlig förvaltning. Teknikintresset har funnits sedan tidiga tonåren och jag var en frekvent besökare på Dreamhack under ett antal år. Med tre barn så har det intresset fått stå tillbaka en del, men nu börjar äldsta tjejen närma sig Xbox-ålder, så vem vet…

Fem snabba: De tre viktigaste teknikprylarna eller programmen vid skrivande är…

Skönt tangentbord (0 graders lutning, tack!), en bra IPS-skärm och framför allt en riktigt bra kaffebryggare.

Vilken var din första dator?

En schysst, kontorsbeige burk med en Pentium 233 Mhz, köpt via den lokala Wettergrens-butiken.

Trådat eller trådlöst?

Tråd på allt utom datorn…

Spel, film, eller bok?

I småbarnsåren; definitiv bok.

Vilken del av hårdvaruhösten 2020 tycker du är mest spännande?

Räknas De Frostfödda som hårdvara? Inte? Tja, de säger att RTX 3090 kan köra den tyngsta av wordfiler i schysst FPS…

Emanuel har lätt för att uppslukas av välskrivna berättelser och just läsandet har alltid funnits med, skrivandet har dock inte haft samma roll och författardrömmarna är inte något som har sin grund i barndomen. Han har tidigare inte tagit till pennan eller tangentbordet i kultursyfte.

För mig har skrivandet alltid handlat om att prestera; om att nå de mål jag sätter upp och uppnå något konkret. Min resa till ett färdigt bokmanus började för drygt sju år sedan, men det är först de senaste två åren som det börjat närma sig formen av ett riktigt bokmanus (till stor del tack vare SweClockers). Jag tror också att den svenska litteraturmarknaden skulle må gott av att anta en mer internationell karaktär, där generiskt skrivna deckare får hålla tillbaka för den mörka, råa och trovärdiga fantasy som är så populär i stora delar av övriga världen. Där hoppas jag att De Frostfödda kan fungera som murbräcka.

Att bli färdig med texten är A och O

Som nämnt spelade en forumtråd en viktig roll i att Emanuel faktiskt kom i mål med projektet, efter fem år av velande inför uppstarten. Det finns säkert många ute i stugorna som har en halvfärdigt roman i träda på någon gammal hårddisk, eller en författardröm och ett bokmanus i bakhuvudet. Med facit i hand menar Emanuel att det viktiga med skrivande är att bli färdig.

Det kan tyckas enkelt och banalt, men det är det enda tipset som på riktigt

spelar någon roll. Att komma på briljanta idéer till bokmanus är, inget illa menat,

jätteenkelt. Att skriva några inledande kapitel till samma idé är också ganska

enkelt. Den svåra biten är det som händer därifrån fram till sista sidan.

Utvecklas din idé under skrivandeprocessen? Det är lugnt, kör på även om inte

alla trådar hänger ihop. Man kan alltid redigera i efterhand.

Om De Frostfödda: De Frostfödda är berättelsen om Odens väg till makten. Det är en djup berättelse, med mörk humor och ett språk som kastat av sig all form av ängslighet. Det är mycket blod, sex och svärd. Husen är skitiga, molnen är kolsvarta och människorna är trasiga, makthungriga och, i förekommande fall, notoriska missbrukare. Den hamnar genremässigt i det som kallas grimdark fantasy, där till exempel Game of Thrones är ett välbekant exempel på genrekollega.

Just i gränslandet mellan att bli färdig och att köra fast skapades forumtråden, som öppnade dörren till ny motivation och personer att bolla med. Emanuel beskriver perioden kring april 2017 som något av "ett inspirationsmässigt slukhål".

Jag insåg att jag behövde synpunkter från människor med fräscha infallsvinklar.

Sagt och gjort så laddade jag upp mina texter på en site som kallas Wattpad, i

princip en läscommunity för amatörförfattare. Därefter startade jag tråden på

SweClockers, länkade mina alster på Wattpad och bad forumiterna om tips och

råd. Gensvaret i tråden blev, utåt sett, ganska blygsam. Det som inte framgår är att

jag genom PM och andra kontaktvägar nådde fram till framför allt tre personer

på forumet som jag sedan hade kontakt med under hela den fortsatta

skapandeprocessen. Det är personer som testläst i princip allt jag skrivit och

med sin ärliga och raka kritik bidragit till att nivån på mina texter lyfts avsevärt!

Enligt överenskommelse så kommer de att förbli anonyma, men antalet timmar

de lagt ner är utan tvekan tresiffriga och jag vågar nog säga att utan deras hjälp

så hade jag inte nått fram till en färdig bok.

Hatten av, och stort tack till SweClockers och dess medlemmar, med andra ord.

När det gäller inspiration till debutboken lyfter författaren fram A Song of Ice and Fire av George RR Martin, alltså de fantasyböcker som idag kanske är mest kända i filmatiserat utförande i Game of Thrones. Inspiration har också hämtats från författarna Erik Granström, Mark Lawrence och Stephen King. Avslutningsvis kan tilläggas att Emanuel inte vilar på gamla lagrar, utan redan är i full färd med att skriva en uppföljare.

Vi tackar Emanuel för samtalet och önskar stort lycka till med det framtida skrivandet.

Lurar du på att skriva en bok, eller tillbringar du kanske redan lediga kvällar hängandes över skrivmaskinen? Berätta om dina eventuella författardrömmar eller något du har skrivit!