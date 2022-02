Röda Korset och UNICEF har varit snabba med att svara på civilbefolkningens utsatta situation i Ukraina. För att dra vårt strå till stacken har vi sedan lördagen den 26 februari valt att upplåta en ansenlig mängd annonsutrymme åt de två organisationerna.

Båda UNICEF och Röda Korset jobbar på olika sätt för att förbättra civilbefolkningens situation. Båda organisationerna arbetar med att förse civilbefolkningen med medicin, läkare, tillgång till rent vatten, psykologisk hjälp, säkra utrymmen, med mera. Annonsernas syfte är att öka medvetenheten, men framförallt att hjälpa till med insamlingen av donationer.

Vill du donera till UNICEF som primärt riktar sitt arbete mot barnens situation, kan du donera via denna länk: https://unicef.se/katastrof/hjalp-ukrainas-barn. Du kan också Swisha pengar direkt till 9020017, märk överföringen med "UKRAINA".

Vill du donera pengar till Röda Korset, som riktar in sig mot all civilbefolkning oavsett ålder, kan du donera via denna länk: https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/. Bidrag kan också skickas över Swish, till nummer 9008079. Numret är dedikerat Röda Korsets arbete i Ukraina.

Observera att vi inte ingått ett officiellt partnerskap med vare sig UNICEF eller Röda Korset. Detta är SweClockers eget initiativ. SweClockers tar inget betalt för annonsutrymmet och tar ingen del av några donationer.