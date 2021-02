Scalpers stickar offerkofta: "Känner oss missförstådda"

"Essentially every business resells their products. Tesco, for example, buys milk from farmers for 26p or so per litre and sells it on for upwards of 70p per litre. No one ever seems to complain to the extent as they are currently doing towards ourselves.

– Jordan, brittisk scalper"

Hjälp. Hjälp alltså. Så mycket fel här.

Skrivet av NodCommander: Klåparen verkar ignorera att dagligvaruhandeln ger ett mervärde; dvs lättare åtkomst till varorna. Dessa scalpers gör raka motsatsen. Gå till inlägget

För att inte tala om paketering, hantering, sanering, diverse kontroller och så mycket annat.