Matematiskt problem för litet program

Skulle uppskatta lite matematisk hjälp med ett mindre program jag gör, i en C-liknande kod som kallas EEL. Min matte verkar inte räcka till för det jag behöver lösa.

Jag har två variabler, kallar dom A och B.

Värdet A är ett siffervärde, som kommer från ett GUI skjutreglage, justeras med mus. Värde B, ska vara relativt till värde A. Värde B ska med andra ord få sitt värde beroende på vilket siffervärde som A för närvarande står på. Jag inhämtar värdet A, och vill omvandla detta värde genom en automatisk omräkning, för att resultatet av omräkningen ska bli Bs värde. Värde A styr alltså vilket värde som finns i värde B.

Problemet jag har, är att jag har svårt att hitta bra sätt att räkna om värde A till vad B behöver vara, alltså rent matematiskt, för min matte är lite kass.

Skjutreglagets värde (A) kan varieras mellan minus 18 och plus 18. Detta A-värde ska räknas om, till att bli ett värde mellan 2,5 och 0,3, hela tiden relativt till A-värdet. Med andra ord, när A-värdet står på plus eller minus 18 så ska B-värdet vara 0,3. Och när As värde är noll (mitt emellan minus 18 och plus 18) så ska Bs värde vara 2,5. Bs värde ska förstås omräknas gradvis däremellan 0,3 och 2,5 relativt As värde.

Ett av dom större hindren jag haft, är att värde B får aldrig bli negativt, alltså aldrig hamna på minus-sidan, får inte bli -2,5 till -0,3. Måste hela tiden vara positivt 0,3 - 2,5.

Jag har testat med kvadratrötter och kombinationsmodeller som f*n, men tvingas medge att min matte inte räcker till för att klura fram från scratch hur man kan ställa upp en sån omräkning på enkelt sätt. Det rör alltså bara det matematiska. Att sen formulera det i kod ska inte vara några problem.

Skulle som sagt uppskatta lite hjälp med att skapa en omvandlingsmodell, och även förstå lite hur den fungerar och hur man kan justera den lite i efterhand, vid behov.

Tackar för tips och hjälp