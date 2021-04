Gmail vill inte synka i Windows mail

Använder mailprogrammet i Windows 10 på min stationära dator.

Har flera mailkonton, bla 4 olika Gmail, en hotmail och en live.

Alla har fungerat felfritt i flera månader men sen några dagar går det inte att skicka mail från det ena Gmail-kontot via datorn.

Får bara upp "Det gick inte att komma det här kontot: Namn. Du kan behöva uppdatera ditt lösenord eller ge kontot behörighet att synkronisera med den här enheten."

Jag har testat att lägga in mitt lösenord om och om igen, jag har bytt lösenord på kontot osv men inget hjälper.

Det är helt "låst" med ett utropstecken vid de kontot men när jag skriver in mitt lösenord kan den ta emot mail en stund innan den låser sig igen, men den skickar inte alls.

Börjat tappa tålamodet!

Mailen fungerar som vanligt på mobilen och när ja loggar in på kontot i webbläsaren men inte i mailprogrammet.

Har försökt att googla men är så kass på att hitta lösningar.

Är det någon här som varit med om nåt liknande eller bara kan hjälpa mig.

Tack på förhand!