Lägga till datorspelare till Dartspelet

namespace Dart_v4 { class Game { private readonly List<Player> nameList = new List<Player>(); public void AddPlayer(string name) { Player players = new Player(name); nameList.Add(players); } public void PlayGame() { int[] darts = new int[3]; bool hasWinner = false; int numberPlayers = 0; int totalScore = 0; int winningScore = 65; Console.WriteLine("

Welcome to Dart by Winlöf!"); Console.Write("-------------------------------------"); Console.Write("

How many players are you? : "); try { numberPlayers = int.Parse(Console.ReadLine()); } catch (Exception) { Console.WriteLine("Only numbers"); throw; } for (int i = 0; i < numberPlayers; i++) { Console.Write("Name of player " + (i + 1) + ": "); string playerName = Console.ReadLine(); AddPlayer(playerName); } do { foreach (var player in nameList) { for (int i = 0; i < darts.Length; i++) { int dart = 0; Console.WriteLine("

It is {0}'s turn. Type the score for dart number {1}, score between 0-20: ", player, i+1); try { dart = int.Parse(Console.ReadLine()); if (player.checkDart(dart)) { darts[i] = dart; } else { i--; Console.WriteLine("Only numbers between 0-20"); } } catch (Exception) { i--; Console.WriteLine("Only numbers between 0-20"); } } player.Add_turn(darts[0], darts[1], darts[2]); totalScore = player.CalculatePoints(); if (totalScore >= winningScore) { hasWinner = true; break; } player.PrintTurns(); } } while (!hasWinner); Console.Write("

We have a winner!





"); foreach (var player in nameList) { player.PrintTurns(); } } } } { class Player { private string name { get; set; } private List<Turns> dartList = new List<Turns>(); public Player(string _name) { name = _name; } public void Add_turn(int _dartOne, int _dartTwo, int _dartThree) { dartList.Add(new Turns(_dartOne, _dartTwo, _dartThree)); } public bool checkDart(int dart) { return dart <= 20 && dart >= 0; } public int CalculatePoints() { int score = 0; foreach (var turns in dartList) { score += turns.GetScore(); } return score; } public void PrintTurns() { Console.WriteLine("Stats for player: {0}", name); Console.WriteLine("----------------------------------------------"); foreach (var turns in dartList) { Console.WriteLine(turns); } Console.WriteLine("----------------------------------------------"); Console.WriteLine("Total score for player: {1} {0}

", CalculatePoints(), name); } public override string ToString() { return name; } } } { class Program { static void Main(string[] args) { var MyGame = new Game(); try { MyGame.PlayGame(); } catch (Exception) { Main(args); } Console.WriteLine("Press any key continue.."); Console.ReadKey(); } } } { class Turns { private int dartOne; private int dartTwo; private int dartThree; public Turns(int _dartOne, int _dartTwo, int _dartThree) { dartOne = _dartOne; dartTwo = _dartTwo; dartThree = _dartThree; } public int GetScore() { return dartOne + dartTwo + dartThree; } public override string ToString() { return string.Format("Dart one: {0}, Dart two: {1}, Dart three: {2} ", dartOne, dartTwo, dartThree); } } }