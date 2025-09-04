Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

M.2 baserad hemserver/nas

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

M.2 baserad hemserver/nas

För några år sedan byggde jag ej server/nas baserat på denna artikel https://perfectmediaserver.com/
Jag hade massa överblivna sata ssd diskar som jag återanvände. Köpte ett enkelt moderkort för en Ryzen 5 processor och kompletterade med ett expansionskort med fler sata kontakter.

Nu står jag inför en liknande situation men denna gång vill jag använda överblivna M.2 ssd kort.

Min fråga blir , hur expanderar man antalet M.2 kortplatser??

Antalet M.2 kortplatser på enklare typer av moderkort tycks vara 1 eller 2 möjligtvis 3 om du är villig att betala grova pengar.

Några tips?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Typ med pcie kort https://amzn.eu/d/h1SZPzt

Finns även för 1x men då med lägre hastighet.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av varget:

Typ med pcie kort https://amzn.eu/d/h1SZPzt

Finns även för 1x men då med lägre hastighet.

Gå till inlägget

Just det som är svaret, beroende på vilken typ av port man har att tillgå. Kort med lägre hastighet, dvs t ex x4, passar även i de snabbare/större x8 & x16.

Korten som tar flera diskar kan visst ibland fungera sämre eller vara svårare att få till. Såg den här tråden ang detta.

Sen annat alternativ, som ligger något utanför själva frågan men stämmer med rubriken, skulle vara att skaffa dedikerad enhet.
Som t ex denna eller någon av dessa.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av varget:

Typ med pcie kort https://amzn.eu/d/h1SZPzt

Finns även för 1x men då med lägre hastighet.

Gå till inlägget

Ställs det några speciella krav på moderkort?

Senast redigerat Stavnin
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av lg_lindstrom:

Ställs det några speciella krav på moderkort?

Gå till inlägget

Nej, m.2 nvme är pcie men annan kontakt. Men håll dig borta från kort med 2 eller fler om du kan. De kan kräva bifurcation som är mest en server grej.

Om man ska kunna boota os från en sådan krävs stöd i bios, det är inte självklart på moderkort som själva saknar m.2 slots. Men det är inte det vi pratar om här.

OBS! jag pratar om m.2 nvme inte m.2 sata

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Instickskort som omvandlar en PCIe x16-slot till 2-4 M.2-platser använder sig antingen av bifurcation (ställer krav på moderkortet) eller så har kortet en PCIe-switch (dyrt).

Visa signatur

Main>> Kina-Testbench | B550 Aorus Elite V2 | 5800X3D | NH-D15 | 4x16GB @ 3800c18 | RTX 3060 Ti | 2TB SSD | RM850x
HIDs>> 3x 27" 165Hz 1440p IPS | Model O @ QcK+ | ROG Claymore | Arctis Pro Wireless | Audioengine A5+ Misc>> Pixel 7a
Server/NAS>> Lenovo P520 | Xeon W-2155 | 256GB | 2xPM983a 960GB + 4x4TB Z1  pfSense>> KingNovy J4125 | 6x i225-V
HTPC>> Antec Fusion Remote | i5-6600K | GTX 1050 Ti | 8GB | 240GB SSD

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av D.:

Just det som är svaret, beroende på vilken typ av port man har att tillgå. Kort med lägre hastighet, dvs t ex x4, passar även i de snabbare/större x8 & x16.

Korten som tar flera diskar kan visst ibland fungera sämre eller vara svårare att få till. Såg den här tråden ang detta.

Sen annat alternativ, som ligger något utanför själva frågan men stämmer med rubriken, skulle vara att skaffa dedikerad enhet.
Som t ex denna eller någon av dessa.

Gå till inlägget

Jag har sett dessa enheter men är tveksam till prestanda på cpu. Jag vill köra den som server också, inte endast som lagringsenhet. Vilken prestanda ger N150?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Wikai:

Instickskort som omvandlar en PCIe x16-slot till 2-4 M.2-platser använder sig antingen av bifurcation (ställer krav på moderkortet) eller så har kortet en PCIe-switch (dyrt).

Gå till inlägget

Jag hade en känsla att det skulle vara så.
Hur "specificeras" bifurcation för ett moderkort. Jag vet inte om jag sett det nämnas någon gång.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Om du vill köra en egen NAS med diskarna så har jag sett bra recensioner på den här lilla gynnaren.

https://www.bee-link.com/products/beelink-me-mini-n150

Visa signatur

MB Gigabyte X570 I AORUS PRO RAM Corsair 16GB DDR4 3200MHz CL16 SSD Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB CPU Ryzen 5 3600 GPU ASUS GeForce GTX 1660 Ti Chassi FD Node 202

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar