Arrayn skrivs ut korrekt med korrekt antal element men krashar när den är klar. Java

Varför krashar den, svaret i konsollen är

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 22 out of bounds for length 22

at className/inupp6.NewMenu.print(NewMenu.java:12)

at className/inupp6.NewMenu.menu(NewMenu.java:41)

at className/inupp6.NewMenu.main(NewMenu.java:85)

Det konstiga är att hela arrayn skrivs ut som den ska med ett ökat element tillagdt. (Jag tog bort fel medelandet från hur arrayn kommer ut i konsolen.

Några ideer om hur jag fixar detta?

1

1000 | Pris: 345kr | antal i lager: 2

1001 | Pris: 550kr | antal i lager: 3

1002 | Pris: 826kr | antal i lager: 9

1003 | Pris: 297kr | antal i lager: 7

1004 | Pris: 835kr | antal i lager: 6

1005 | Pris: 806kr | antal i lager: 6

1006 | Pris: 321kr | antal i lager: 7

1007 | Pris: 902kr | antal i lager: 2

1008 | Pris: 167kr | antal i lager: 9

1009 | Pris: 735kr | antal i lager: 7

New Array1

1000 | Pris: 345kr | antal i lager: 2

1001 | Pris: 550kr | antal i lager: 3

1002 | Pris: 826kr | antal i lager: 9

1003 | Pris: 297kr | antal i lager: 7

1004 | Pris: 835kr | antal i lager: 6

1005 | Pris: 806kr | antal i lager: 6

1006 | Pris: 321kr | antal i lager: 7

1007 | Pris: 902kr | antal i lager: 2

1008 | Pris: 167kr | antal i lager: 9

1009 | Pris: 735kr | antal i lager: 7

1010 | Pris: 682kr | antal i lager: 4