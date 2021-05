Vad kallas det när man programmerar så här?

//Just make sure the number of inputs of the next layer equals to the number of outputs in the previous layer. val conf = new NeuralNetConfiguration.Builder() .seed(12345) .weightInit(WeightInit.XAVIER) .updater(new AdaGrad(0.5)) .activation(Activation.RELU) .optimizationAlgo(OptimizationAlgorithm.STOCHASTIC_GRADIENT_DESCENT) .learningRate(0.05) .l2(0.0001) .list() //First hidden layer .layer(0, new DenseLayer.Builder() .nIn(784).nOut(250) .weightInit(WeightInit.XAVIER) .activation(Activation.RELU) .build()) //Second hidden layer .layer(1, new DenseLayer.Builder() .nIn(250).nOut(100) .weightInit(WeightInit.XAVIER) .activation(Activation.RELU) .build()) //Third hidden layer .layer(2, new DenseLayer.Builder() .nIn(100).nOut(50) .weightInit(WeightInit.XAVIER) .activation(Activation.RELU) .build()) //Output layer .layer(3, new OutputLayer.Builder() .nIn(50).nOut(10) .weightInit(WeightInit.XAVIER) .activation(Activation.SOFTMAX) .lossFunction(LossFunctions.LossFunction.NEGATIVELOGLIKELIHOOD) .build()) .build()