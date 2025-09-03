Side Sync ihop med nya Android v15

Hej!

Hoppas nån här kan hjälpa mig at få tag på ett program som ersätter SideSync på mitt old Windows 7. Har alltså köpt ny Samsung A55 med nya android systemet och nu kommer inte sidesync fungera ihop med min nya mobil. Samsung har ett annat prgram till min mobil men det går inte att installera på Windows7 då det är en app.

Jag vill nämligen kunna koppla upp min mobil via programmet på datorn och sen kunna se mobilen som spegling på dataskärmen och kunna jobba med tangentbordet istället som sidesync gjorde när jag hade in äldre samsung S8.

Finns det några andra program som fungerar likadant som fortfarande går att installera på äldre windows?

PS! Jag vill kunna använda musen till tangentbordet på speglingskärmen