Kan inte se bilder på Windows 10

Gå in under Visa menyn och se till att Stora Ikoner är valt som visningsalternativ.

Sen går du in under Arkiv menyn och klickar på Ändra mapp och sökalternativ. I detta Mappalternativ fönster klicka på Visning fliken och i listan som dyker upp se till att alternativen "Visa alltid ikoner, aldrig miniatyrer, Visa alltid menyer samt Visa fullständig sökväg i namnlisten är urkryssade. När du gjort det klicka på verkställ och sedan OK.

Fungerar det nu visas miniatyrerna?