Synology har släppt en uppdatering av det Linux-baserade operativsystemet som driver företagets NAS-enheter. Diskstation Manager 7.3 innehåller säkerhets­förbättringar och -fixar, en ny funktion som optimerar fördelningen av data på olika lagringsenheter så att filer som ofta används hamnar på de snabbaste enheterna, uppdaterade AI-funktioner och förbättringar i filredigerings­funktionerna.

Men den största nyheten är inte en funktion som har tillkommit utan en som har försvunnit. Synology har nämligen tagit bort kravet på att använda certifierade hårddiskar för att få tillgång till alla funktioner i nyare NAS-modeller.

Kravet infördes i våras i samband med lanseringen av nya modeller. Det har kritiserats hårt av användare, och enligt Guru 3D har försäljningen sjunkit dramatiskt de senaste månaderna, vilket förmodligen ligger bakom beslutet att pudla.

Företaget skriver att det ska behålla och utöka certifikations­programmet för lagrings­tillverkare, men det är nu fritt fram för kunder med Diskstation Plus, Value eller J Series lanserade i år att byta ut eller utöka sin lagring med vilka hårddiskar som helst.