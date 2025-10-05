Skärmtillverkaren AOC har lanserat två nya modeller riktade mot spelare med begränsad budget som ändå är ute efter korta svarstider och hög uppdateringsfrekvens, rapporterar WCCF Tech.

Q27G4SRU är en 27-tumsmodell med 2560 × 1440 pixlars upplösning och 320 Hz uppdaterings­frekvens. Den har svarstid på 1 millisekund och stöd för Nvidia G-Sync. Panelen är av IPS-typ och täcker 94 procent av DCI-P3-färgrymden, vilket räcker för Display HDR 400-certifiering.

U32G4U är på 31,5 tum och tillhör den klunga moderna skärmar som kan växla mellan två upplösningar och uppdateringsfrekvenser. För spel där hög upplösning är viktigt, och i andra program, kan skärmen använda 3840 × 2160 pixlar med 160 Hz, men i snabba actionspel kan användaren byta till 1920 × 1080 pixlar och 320 Hz. Skärmen stödjer Adaptive Sync istället för G-Sync, men har i övrigt liknande specifikationer som den mindre modellen.

Båda modellerna ska börja säljas nästa vecka och kostar motsvarande cirka 3 250 respektive 4 400 kronor.