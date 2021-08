Jag skaffade en DS220+ för inte så längesedan samt en 14TB disk till. Tanken var att köra all sorts media ifrån den till tvn, där jag kör en Nvidia Shield men nu visar det sig att det verkar enbart klara av max 1080p. Jag tyckte att jag undersökt ordentligt innan för att se att 4k verkligen skulle klaras av prestandamässigt, men det verkar inte så.

Jag har skaffat Plex Pass för att hårdvaruomkodning ska fungera i Plex, men det hjälper inte. Jag får upp följande felmeddelande vid uppspelning: "This server is not powerful enough to convert video."

Känns sådär skoj när man lagt 8k på denna lösningen.

Enligt denna sammanställning så hoppades jag på att det skulle fungera.

Är det kört eller kan man göra något åt det? Hårdvaruomkodning är inställt i Plex app.