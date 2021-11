Tangentbord och mus fungerar inte via USB

Hej,

Jag har köpt en gamingdator; Lenovo Ideacentre gaming 5 stationär till sonen och tangentbord; Razer Huntsman samt en mus Adx V01 mus för gaming.

Både tangentbord och mus kopplas in i datorn via USB-sladd och det har dykt upp problem med funktionen. Från början fungerade både tangentbord och mus felfritt, men vid något tillfälle slutade musen (och till viss del tangentbordet) fungera överhuvudtaget när datorn öppnat upp windows 11. Har installerat drivrutinerna som man ska för tangentbordet, men när datorn sätts på och rutan om att skriva in pinkoden för att vidare logga in i windows är det en lång fördröjning innan tangentbordet börjar fungera så att det går att skriva på tangenterna. I bland fungerar det inte att vänta in fördröjningen utan måste starta om datorn och testa igen.

När det gäller musen är det som att datorn inte känner av att jag kopplat in någon mus, den lyser dock som den ska men musmarkören går inte att röra. Går jag in i datorns Bios för ex. återställning av datorn fungerar musen som den ska, men inte när windows startas upp. Har pga av det även en annan mus som kopplas in via USB, och den fungerar dock felfritt. På våran andra dator som är en laptop med också windows 11 installerat fungerar Adx V01 musen som den ska, men inte på den stationära. Har fabriksåterställt den stationära gamingdatorn men problemet med tangentbord och mus är fortfarande densamma (fabriksåterställningen borde åtgärdat detta tycker jag då de fungerade som de skulle från början).