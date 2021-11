Thor Zone Mjolnir Mini-ITX PC aluminium chassi Kickstarter utgåva

Chassit har färgen Stealth och innehåller:

- 2st ventilerade paneler i aluminium (monterade på bilderna)

- 2st glaspaneler

- 1st glaspanel med Thorzone loggan på, den så kallade "Shield of founder" som är exklusiv för Kickstarter

- 1st extra O2 panel som passar över eller under och är ett dammfilter (1st är redan monterad undertill)

- 2st RGB LED lister (Godrays) (OBS! digitala 5v, kopplas INTE in på 12v RGB för då bränner man LED listerna)

- Liten påse med diverse skruvar

Jag har bara provbyggt i chassit och dessvärre så var det precis för litet för mina behov så jag får nog låta detta exklusiva chassi få ett nytt hem.

OBS! Tänk på att det bara har plats för grafikkort upp till 2.5 slot, se mer info på deras hemsida.

Mer info, instruktioner och bilder finns på thor-zone.com

