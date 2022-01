Vad är problemet? Ett bricko spel skapat genom Android studio med Java.

public class MainActivity extends AppCompatActivity { MediaPlayer mediaPlayer; private final int SQUARE_COUNT = 16; private final boolean game_over = false; private Square blank, current; private long start, end; private Boolean sound_on = false; private final Integer[] images = { R.drawable.puzzle_01, R.drawable.puzzle_02, R.drawable.puzzle_03, R.drawable.puzzle_04, R.drawable.puzzle_05, R.drawable.puzzle_06, R.drawable.puzzle_07, R.drawable.puzzle_08, R.drawable.puzzle_09, R.drawable.puzzle_10, R.drawable.puzzle_11, R.drawable.puzzle_12, R.drawable.puzzle_13, R.drawable.puzzle_14, R.drawable.puzzle_15, R.drawable.puzzle_16}; private final Integer[] index = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}; private Square[] views; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //Lägger till alla imagview formerna från activity_main.xml i Square klassen. views = new Square[]{ new Square(findViewById(R.id.tileOne)), new Square(findViewById(R.id.tileTwo)), new Square(findViewById(R.id.tileThree)), new Square(findViewById(R.id.tileFour)), new Square(findViewById(R.id.tileFive)), new Square(findViewById(R.id.tileSix)), new Square(findViewById(R.id.tileSeven)), new Square(findViewById(R.id.tileEight)), new Square(findViewById(R.id.tileNine)),new Square(findViewById(R.id.tileTen)),new Square(findViewById(R.id.tileEleven)),new Square(findViewById(R.id.tileTwelve)), new Square(findViewById(R.id.tileThirteen)),new Square(findViewById(R.id.tileFourteen)),new Square(findViewById(R.id.tileFifteen)),new Square(findViewById(R.id.tileSixteen))}; } public void playSound(Boolean play){ if(sound_on){ if(play){ mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.f_swipe); } if(!play){ mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.f_gover); } mediaPlayer.start(); } mediaPlayer = null; } public void timer(){ Date start_time = new Date(); start = start_time.getTime(); } public void stopRound(View caller){ TextView showTime = findViewById(R.id.time); Date end_time = new Date(); end = end_time.getTime(); int hundreds = (int) ((end-start)/10) % 100; int seconds = (int) ((end-start)/1000) % 60; int minutes = (int) ((end-start) / (1000*60)) % 60; String time_string = String.format(Locale.getDefault(),"%02d:%02d:%02d", minutes, seconds, hundreds); showTime.setText(time_string); sound_on = false; } public void startGame(View caller){ timer(); shuffle(); addListener(); sound_on = true; } //Aktivierar en klass som ger alla Squares en onClick funktion. private void addListener() { for (Square view : views) { view.getView().setOnClickListener(new PuzzleListener()); } } //Slumpar runt alla index värden samt ger alla Square eller tiles ett start tag värde. private void shuffle() { List<Integer> ind = Arrays.asList(index); Collections.shuffle(ind); ind.toArray(index); for (int i = 0; i < SQUARE_COUNT; i++) { views[i].getView().setImageResource(images[index[i]]); views[i].getView().setTag(images[index[i]]); views[i].setIndex(index[i]); views[i].setTag(index[i]); views[i].getView().setSoundEffectsEnabled(false); } } private Square getBlank() { for (Square view : views) { view.getView().getTag(); return view; } return null; } private Square getSquare(int tag) { for (Square view : views) { if ((int) view.getView().getTag() == tag) { return view; } } return null; } private boolean switchable(int c, int b) { int[] valid_blanks; switch(c) { case 0: valid_blanks = new int[]{1,4}; break; case 1: valid_blanks = new int[]{0,2,5}; break; case 2: valid_blanks = new int[]{1,3,6}; break; case 3: valid_blanks = new int[]{2,7}; break; case 4: valid_blanks = new int[]{0,5,8}; break; case 5: valid_blanks = new int[]{1,4,6,9}; break; case 6: valid_blanks = new int[]{2,5,7,10}; break; case 7: valid_blanks = new int[]{3,6,11}; break; case 8: valid_blanks = new int[]{4,9,12}; break; case 9: valid_blanks = new int[]{5,8,10,13}; break; case 10: valid_blanks = new int[]{6,9,11,14}; break; case 11: valid_blanks = new int[]{7,10,15}; break; case 12: valid_blanks = new int[]{8,13}; break; case 13: valid_blanks = new int[]{9,12,14}; break; case 14: valid_blanks = new int[]{10,13,15}; break; case 15: valid_blanks = new int[]{11,14}; break; default: throw new IllegalStateException("Unexpected value: " + c); } for (int valid_blank : valid_blanks) { if (valid_blank == b) { playSound(true); return true; } } playSound(false); return false; } //Matchar och ser om indexOrdern är den samma som i vilket växer med 1 varje loop, om det är så ökar ett värde och om detta värde matchar ett annat värde //antigen SQUARE_COUNT eller 4 som i detta då spelet enkelt ska kunna testas. private boolean allInPlace() { int correct_order = 0; for(int i = 0; i < 4; i++){ if(views[i].getIndex() == i){ correct_order++; } } return correct_order == 4; } private void switchImages() { int current_tag = (int) current.getView().getTag(); int blank_tag = (int) blank.getView().getTag(); int curr_index = current.getIndex(); int bl_index = blank.getIndex(); current.getView().setImageResource(blank_tag); current.getView().setTag(blank_tag); current.setIndex(bl_index); blank.getView().setImageResource(current_tag); blank.getView().setTag(current_tag); blank.setIndex(curr_index); } //En klass inom en klass som gör det möjligt för denna klass att enkelt använda MainActivites alla //värden som current och blank, samt view arrayn. Om det hade varit en separat klass skulle man //behövt föra över all den information från den ena klassen till den andra. private class PuzzleListener implements View.OnClickListener { public void onClick(View caller) { int curr = (int) caller.getTag(); current = getSquare(curr); blank = getBlank(); if (switchable(current.getTag(), blank.getTag())) switchImages(); if(allInPlace()) { System.out.println("You won!"); sound_on = false; } } } }