VS code vs VS

Tjena clockers! Har en undran bara, jag ska skapa en hemsida där det enda jag kommer att ha i backend väg är en registrera/logga in funktion(er). För frontend föredrar jag att jobba i vs code så det jag undrar, är det möjligt att skapa det mot sql i vs code? Tänker typ likt som det är i mvc när man får koden genererad. Att användarna sparas i databasen, försöker googla på det men det enda jag får fram är hur man gör det genom visual studio men det har jag redan koll på, o jag har anslutit mot min databas redan i vs code men försöker komma fram till vad nästa steg skulle kunna vara isåfall. Hoppas jag inte förklarar allt för luddigt ^^