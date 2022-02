Hur kallar jag en public metod med privata variabler? C#

class Program { static void Main(string[] args) { Dog name = new Dog(); name.Name = "Torvi"; Dog race = new Dog(); race.Race= "Siberian Husky"; Dog age = new Dog(); age.Age = 3; Console.WriteLine(name.Name + " is a " + race.Race + " and is " + age.Age + " years old."); Dog.Bark(); } class Dog { private string name; private string race; private double age; public void Bark() { if (age < 1) { Console.WriteLine(name + " can not bark because it is a small puppy."); } else { Console.WriteLine(name + " barks: WOFF WOFF!"); } } public void Fetch() { if (age > 15) { Console.WriteLine(name + " is " + age + " years old and cannot retrieve the ball. "); } else { Console.WriteLine(name + " runs after the ball and drops it at your feet."); } } public string Name { get { return name; } set { name = value; } } public string Race { get { return race; } set { race = value; } } public double Age { get { return age; } set { age = value; }