Så fort mikrofonen aktiveras på ett Bluetooth-headset anslutet till Windows sänks kvaliteten på ljudet i hörlurarna. Det kan till exempel ske om användaren svarar på ett inkommande samtal eller aktiverar röstchatten i ett spel. Eller så har det i alla fall varit tidigare, men nu har Microsoft åtgärdat problemet.

Mike Ajax skriver i ett blogginlägg hos Microsoft att Windows 11 nu har fått stöd för Bluetooth LE Audio och tekniken Super Wideband Stereo. Det innebär att ljudet använder 32 kHz samplingsfrekvens när headsetet strömmar ljud i båda riktningarna, istället för 8 kHz som med de gamla teknikerna Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) och Hands-Free Bluetooth (BFP).

I Microsoft Teams kommer det uppgraderade Bluetooth-stödet innebära att användare kan utnyttja rumsligt ljud även med trådlösa headset och inte bara med kabelanslutna.

För att använda den nya funktionen krävs en dator och ett headset med stöd för Bluetooth LE Audio, uppdaterade drivrutiner samt den senaste uppdateringen av Windows 11 24H2.