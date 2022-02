Skrivet av Dassh: Så kan det va. Dock om detta är det billigaste bästa alternativet så kan jag nog sträcka mig till 1850:-. Dock har jag en fråga ang detta moderkort. På IO skölden sitter där röd, grön, blå lysiod eller vad det nu än är. Vad kan detta vara tro? Jo jag vill ju helst inte gå allt för budget. Verkar inte finnas begagnade heller så får nog bli en ny i värsta fall. Gå till inlägget

I/O

1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet

1 x DisplayPort

1 x HDMI

4 x USB 3.2 Gen 2 (1 x USB Type-C®+3 x Type-A)

2 x USB 2.0 (one port can be switched to USB BIOS FlashBack™ 1 for audio USB Type-C®)

1 x BIOS FlashBack™ Button(s)

1 x ASUS Wi-Fi Module

3 x LED-illuminated audio jacks <---gissar dessa är de 3 lamporna