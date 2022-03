DNS problem med Telia

Jag har ett problem som jag aldrig råkat ut för tidigare. Det är DNS relaterat.

Det gäller en domän, som jag själv dessutom administrerar, som jag inte kan nå via min PC via min internetoperatörs internet som är Telia. I nätverksinställningarna under nätverk i PC:n kan jag gå in och ändra att DNS skall hämtas automatiskt eller sätta in ny DNS manuellt. När den står i det "vanliga" automatik läget fungerar inte domänen att nå. Ändrar jag DNS till Googles publica DNS så fungerar domänen att nå. Samt allt övrigt på nätet.

Via mobiltelefonen på vanliga 4G nätet är det också inga problem att nå domänen. Det är bara på min jäkla PC som något har hängt sig när det gäller DNS eller cachen.

Jag har försökt att flusha DNS i PC via commandotolken, även gjort renew, men ingenting hjälper.

Vad fasen skall jag göra. Det är helt klart ett lokalt problem med min jäkla PC och skräpet windows 10 eller också i min Telia Router.

Några tips är uppskattade ... vad kan jag göra i min PC? 🤔🤔