static int binärSökning(List<Stad> SorteradLista, int bSök, int n) { int låg = 0; int hög = SorteradLista.Count - 1; while (låg <= hög) { int mitten = (låg + hög) / 2; if (bSök == SorteradLista[mitten].temp) { return mitten; } else if (SorteradLista[n].temp == 1) { return -1; } else if (bSök < SorteradLista[mitten].temp) { hög = mitten - 1; } else { låg = mitten + 1; } } return -1; }