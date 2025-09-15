Reset admin lösen Optiplex..

Hej!

Fick så otroligt bra hjälp av er på mitt förra problem så nu kommer jag med ett annat.

Har en äldre Dell Optiplex 5040 som använts på jobbet tidigare men som saknades hårddisk i.

Hade en disk hemma och satte i och skulle installera Windows.

Men det är satt ett admin password på bios och tro mig, ingen på jobbet som ens har en aning om vad det är.

Följde en instruktion som innefattade flytta en jumper från en annan för att resetta.

Jag hittar 2 st på moderkortet och undrar vilken som ska flyttas till vilken 10 sek?

Ska jag ha ur CMOS batteriet under tiden?

Är någon säker på tillvägagångssättet på just denna modellen?

Tack på förhand!