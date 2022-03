SOS felmeddelande direkt i Visual Studio Mac

Hej!

Jag ska precis börja plugga programmering 1 och har direkt stött på problem i Visual studio. (Har en mac-dator)

Har 0 erfarenhet inom programmering sedan tidigare. Så fort jag testar att köra någon kod får jag upp felmeddelande:

""Unable to load shared library 'System.Native' or one of its dependencies. In order to help diagnose loading problems, consider setting the DYLD_PRINT_LIBRARIES environment variable: dlopen(libSystem.Native, 1): image not found"

Vad betyder det? Efter felmeddelandet får jag upp att dotnet avslutat oväntat. Så frustrerande att inte komma igång.. Någon som kan hjälpa mig?

Jag har testat avinstallera och installera om Visual studio, slutade med att jag ominstallerade hela datorn..

Tack!!!