Lian Li build. 3070 ti , Ryzen 9 5900X. RGB deluxe

Hej!

Säljer min stationära dator då jag börjar plugga i augusti och köpt en laptop istället.

Alla delar är noga utvalda med 2 extra "mini" skärmar i datorn som du kan ändra till egna Gifs! En som sitter på CPU-kylaren och en på Grafikkortet.

Moderkortet har plats för hela 4 stycken m.2, varav 2 stycken är upptagna.

Delarna:

Chassi Lian Li vit XL

PSU Rog Thor 850W

Gigabyte X570S AERO G

Grafikkort Gigabyte Aorus Master 3070 ti

Samsung 980 Pro Series 2 tb (kan ta bort denna om ni vill för att få ner priset)

Samsung 970 Evo Plus 2 tb

Processor AMD Ryzen 9 5900X

G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4 3600MHz CL16

Corsair iCUE H150i ELITE LCD

Lian Li UNI FAN AL 120 RGB VIT x9

Lian Li UNI FAN AL 120 RGB VIT x1

Lian Li Strimer Plus 24-pin A-RBG

Lian Li Strimer Plus Triple 8 pin A-RGB

Windows 10 (går att uppgradera till 11)

Finns kvitto på allt, med garantitid kvar.

Inköpt 2021.11.25

Alla delar på Inet går uppemot 42 698 kr (Idag 2022.05.12)

obs att allt inte är köpt ifrån Inet, men det mesta är det.

Jag kan tänka mig att släppa datorn för 37 000 kr

Du betalar en hel del för RGB'n, tyvärr. Inte allas kopp te.

Länk till bygget: https://www.inet.se/kundvagn/visa/YoQCAYL0XXVzZ_BLmyTqqkCKRoA...

Hör av er om ni har några fler frågor.

Föredrar upphämtning men kan eventuellt köra ut den inom Stockholmsområdet (vid överenskommelse)

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill och när jag vill.

