Swish API - Problem med certifikat

Hej,

Jag håller på att implementera Swish i min app men får inte mitt certifikat att fungera.

Testcertifikaten som jag fått fungerar utmärkt men använder jag mitt riktiga cert får jag något utav följande fel:

The specified network password is not correct.

The credentials supplied to the package were not recognized

The SSL connection could not be established, see inner exception. TLS Handshake failure.

Min backend är .NET 5.

Jag har testat APIet både på ett webbhotell samt VPS, samma resultat på båda.

Dock om jag kör det lokalt på min dator fungerar det. Ändrar jag till Network Service (på VPSen) för min application pool fungerar det. Testcertifikaten fungerar i båda miljöerna.

Efter mycket googling verkar det vara något med användarrättigheterna för certifikatet men jag lyckas inte förstå hur jag löser det.

Jag har följt Swish egna guide hur jag konverterar min .PEM-fil .P12-format.

Någon som har erfarenhet kring detta och kan hjälpa mig vidare?

Tack!