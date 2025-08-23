Flera externa skärmar?

Hej!

Jag har varit datanörd i majoriteten av mitt liv men måste villigt erkänna att jag är klappkass vad gäller just hårdvaran. Därför ber jag nu om hjälp innan jag tar några orimliga beslut.

Jag har en laptop (Lenovo Legion 5 15IMH05H) och till den har jag en extern skärm ansluten via HDMI. Just nu leker jag med tanken att skaffa en till skärm men funderar på hur den hade gått att ansluta.

Jag har läst mig till att HDMI-splitters bara låter mig spegla samma vy på flera skärmar. Mitt huvudalternativ just nu är att byta till displayport och använda en adapter lik denna. Funkar den med min dator? Vad har jag annars för alternativ?

Ett tillägg är att jag i framtiden borde kolla på att byta till en stationär dator, så om ni har några visdomsord om vad jag bör tänka på vid valet av skärm/anslutning till skärm för att underlätta den övergången hade det också varit supersnällt!

Tacktack för er tid!