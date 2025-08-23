Forum Ljud, bild och kommunikation Ljud Tråd

Problem med låg mikrofon (Trådlöst HyperX)

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Problem med låg mikrofon (Trådlöst HyperX)

Har ett problem med mikrofonen på mina HyperX hörlurar.
Ständigt lågt och den är max boostad.

Finns det någon equ man kan ladda hem som boostar mikrofonen?

Kanske är bra för Apex communityt för dem hör inte när jag ragear!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

På mina HyperX cloud III fick jag gå in och ändra ifrån 16000hz till 32000hz, blev skillnad för mig iaf. 16000hz är default av nån knäpp anledning.

Visa signatur

Intel Core i5 13400F | ASUS Prime B660-Plus D4 | MSI MPG A850G PCIE5 850W | Corsair 4000D Airflow | ASUS GeForce RTX™ 4070 SUPER DUAL EVO OC Edition | be quiet! Pure Rock 2 | Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 1024GB | Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hej

Jag har detta:
https://imgur.com/a/8s4OHFr

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Såg att du ändrat

Visa signatur

Intel Core i5 13400F | ASUS Prime B660-Plus D4 | MSI MPG A850G PCIE5 850W | Corsair 4000D Airflow | ASUS GeForce RTX™ 4070 SUPER DUAL EVO OC Edition | be quiet! Pure Rock 2 | Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 1024GB | Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Varaflame:

Såg att du ändrat

Gå till inlägget

nja ändrat har jag inte, det är standardinställningen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Då vet jag tyvärr inte ☹️

Visa signatur

Intel Core i5 13400F | ASUS Prime B660-Plus D4 | MSI MPG A850G PCIE5 850W | Corsair 4000D Airflow | ASUS GeForce RTX™ 4070 SUPER DUAL EVO OC Edition | be quiet! Pure Rock 2 | Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 1024GB | Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag föreslår att ta en titt på "Equalizer APO". Det är lite sådär att skedmata hur det tillgår men om du söker "equalizer apo boost mic" etc på nätet så finns mycket guider osv; allt från att enkelt boosta till att mixtra med att få till så kallat studioljud.

Visa signatur

Citera för svar :)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är inte det ett problem dom haft i många år?

Visa signatur

Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av dussin:

Jag föreslår att ta en titt på "Equalizer APO". Det är lite sådär att skedmata hur det tillgår men om du söker "equalizer apo boost mic" etc på nätet så finns mycket guider osv; allt från att enkelt boosta till att mixtra med att få till så kallat studioljud.

Gå till inlägget

Testat det men fick inte till det tyvärr. Är för old för att ge mig in på det.

Skrivet av Maskaren:

Är inte det ett problem dom haft i många år?

Gå till inlägget

Tydligen....man googlar ju reviews och då älskar alla headsetet. När man själv har det och får denna feedback om micken så börjar man googla det, då är det fler träffar på detta än goda reviews. Ledsamt att det inte dyker upp som första träff:(

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Snatchthis:

Testat det men fick inte till det tyvärr. Är för old för att ge mig in på det.

Tydligen....man googlar ju reviews och då älskar alla headsetet. När man själv har det och får denna feedback om micken så börjar man googla det, då är det fler träffar på detta än goda reviews. Ledsamt att det inte dyker upp som första träff:(

Gå till inlägget

Okej.

Som påpekats så är detta ett problem som funnits i väldigt många år, och anledningen till att jag kände till "Equalizer APO" var för att jag åtgärdade någon trådlös Corsair-modell för många år sedan med hjälp av det. Minns det inte som särskilt besvärligt, men men. Testat att fråga ChatGPT och prompta efter en förklarningsnivå du kan begripa dig på..?

Jag använder nu en fristående USB-mikrofon istället. Livet är för kort för att bråka med precis allting. Det ska bara fungera.

Visa signatur

Citera för svar :)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Snatchthis:

Testat det men fick inte till det tyvärr. Är för old för att ge mig in på det.

Tydligen....man googlar ju reviews och då älskar alla headsetet. När man själv har det och får denna feedback om micken så börjar man googla det, då är det fler träffar på detta än goda reviews. Ledsamt att det inte dyker upp som första träff:(

Gå till inlägget

Jag tänkte mer Apex. Om det är Apex Legends du menar? Att dom haft problem i flera år med att man inte hör sina teammates hur mycket dom än boostar sin mikrofon.

Visa signatur

Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av dussin:

Okej.

Som påpekats så är detta ett problem som funnits i väldigt många år, och anledningen till att jag kände till "Equalizer APO" var för att jag åtgärdade någon trådlös Corsair-modell för många år sedan med hjälp av det. Minns det inte som särskilt besvärligt, men men. Testat att fråga ChatGPT och prompta efter en förklarningsnivå du kan begripa dig på..?

Jag använder nu en fristående USB-mikrofon istället. Livet är för kort för att bråka med precis allting. Det ska bara fungera.

Gå till inlägget

haha jag ska nog applicera detta!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar