Intel Core i5 13400F | ASUS Prime B660-Plus D4 | MSI MPG A850G PCIE5 850W | Corsair 4000D Airflow | ASUS GeForce RTX™ 4070 SUPER DUAL EVO OC Edition | be quiet! Pure Rock 2 | Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 1024GB | Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
Problem med låg mikrofon (Trådlöst HyperX)
Intel Core i5 13400F | ASUS Prime B660-Plus D4 | MSI MPG A850G PCIE5 850W | Corsair 4000D Airflow | ASUS GeForce RTX™ 4070 SUPER DUAL EVO OC Edition | be quiet! Pure Rock 2 | Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 1024GB | Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
Intel Core i5 13400F | ASUS Prime B660-Plus D4 | MSI MPG A850G PCIE5 850W | Corsair 4000D Airflow | ASUS GeForce RTX™ 4070 SUPER DUAL EVO OC Edition | be quiet! Pure Rock 2 | Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 1024GB | Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX
Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX