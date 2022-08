Rätta mig på ämnet "responsiv webbdesign"

Hej,

jag bygger min första hemsida och har lagt ut ett jobb till freelancare kring att få hemsidan responsiv då jag inte kan det och jag tror inte heller jag förstår det helt. Jag har läst en del tips, bloggar osv men alla har ju lite olika förslag.

Jag fick ett förslag från en freelancare. Jag gillar honom men får inte ihop hans val av brytpunkter. Han föreslår:

"There are 4 main breaking point.

First for mobile: 767px

Second for tablet: 991px

Third for mini desktop: 1440px

Forth for large desktop: 1920px and above"

Men jag hittade en bra hemsida som sammanställt Sveriges mest använda upplösningar från en massa hemsidor. De senaste 12 månaderna ser det ut som bilden .

Hur skulle ni lägga era brytpunkter utifrån sammanställningen? Fokus bör ju verkligen vara på mobiler nu för tiden, men även desktops. För mig är tablets inte lika viktigt.

Jag har någon tanke att ta snittet för varje kategori och lägga brytpunkten där. Alternativt lägga brytpunkterna precis vid största upplösningen för varje kategori = i mitt huvud blir det säkrast för att alla ska se okej ut. Finns det något bättre tankesätt?

MVH/Flamur