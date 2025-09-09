Skrivet av ThomasLidstrom: Så...vissa SSDer kör på en beta-version av mjukvaran?

Hur kunde det ske?

Ja, tydligen.

Min gissning är att tillverkare antingen kört denna firmware för fabrikstestning och sedan missat att flasha rätt firmware, eller att vissa tillverkare helt enkelt aldrig uppdaterat den firmware de flashar utan istället bara fortsätter köra med den initiala firmware de fick. Det finns ju många mindre kända tillverkare som bygger SSD:er runt Phisons kontrollerkretsar, förmodligen kring någon slags referensdesign. Dessa tillverkare kanske sedan sällan eller aldrig släpper nya firmware-uppdateringar till de som köpt SSD:erna.

Skrivet av mangemani: så hur får man reda på om man har "fel basmjukvara"?

jag har ju inte haft några som helst problem att installera spel på över 100 gig tidigare, så alltså är det säkert att göra det fortfarande då jag tydligen inte har "fel basmjukvara", jag menar har det varit ett fel som funnits länge och det har ingenting med windows uppdatering, så måste det ju vara så då.

Nja, enklast är förmodligen att helt enkelt använda respektive SSD-tillverkares mjukvara för att leta efter firmware-uppdateringar på dina SSD:er.

Sitter du på Linux kan fwupdmgr-kommandot ofta hjälpa dig uppdatera dem, så länge tillverkare publicerar sina uppdateringar där.

Skrivet av Tenerezza: Tror många blandar ihop detta tror jag, det är fler än phison som är drabbade, dvs bland annat Corsair, men de använder phison kontrollerskort på deras drabbade ssd. Tror just detta gör folk förvirrade och även artiklar om det.

Nja, även om det stämmer att Phison-baserade SSD:er säljs under många varumärken så nämndes ju även andra tillverkare av kontrollerkretsar i den ursprungliga rapporten. Silicon Motion nämndes bland annat.