Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

SSD-mysteriet löst – fel basmjukvara bakom

1 2
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

SSD-mysteriet löst – fel basmjukvara bakom

Microsoft och Phison hade rätt, felet låg varken i Windows eller kontrollerkretsen.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag föreställer mig att många gigabyte av spel på Steam har laddats ner och testats i många timmar, som del i den "intensiva testningen" som Microsoft och Phison gjort.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det är riktigt snyggt jobbat. Och då var det ju faktiskt inte Microsofts fel denna gång

Visa signatur

Main
MOBO: Gigabyte B550M DS3H, CPU: AMD Ryzen 5 5600, RAM: 2x16B @ 3600MHz, GPU: ASUS TUF Gaming RX7800XT, SSD: WD BLACK SN750 SE 1TB nVME, 2x1TB Sata SSD, Chassi : Fractal Design Node 804, PSU: Corsair RM1000e, Skärm: Philips 27M1N3500LS.

Spare/kontor
MOBO: MSI Z95 Gaming 5, CPU: Intel Core I5 4790K @ 4.5GHz, RAM: 4x8GBB @ 1600MHz, GPU: Sapphire RX 5700 (Flashat till XT), SSD: totalt 2TB S-ata, Chassi : Corsair 300 (Nånting), PSU: Coolermaster 750Watt, Skärm: Philips 34" Curved 100Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Så...vissa SSDer kör på en beta-version av mjukvaran?
Hur kunde det ske?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Men vad triggade buggen just nu? Var det bara på nya diskar?

Visa signatur

Case: Fractal Design Torrent Solid Black MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI CPU: AMD Ryxen 7 7800X3D CPU cooler: Noctua NH-D15 RAM: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz CL30 32GB GPU: ASUS RTX 5080 16GB ROG Astral OC PSU: ROG Strix 1000W Gold Aura Edition M2: Kingston Fury Renegade 2TB Fans: 4x Noctua NF-A12x25
Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" 240Hz 1440p OLED QHD Mouse: X2 CRAZYLIGHT Wireless PXR
Mousepad: Artisan Type-99 Keyboard: Wooting 80HE Headset: Audeze Maxwell Mic: Blue Yeti X

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Skönt det har löst sig, då kan man pusta ut.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av krEJZi:

Men vad triggade buggen just nu? Var det bara på nya diskar?

Gå till inlägget

Ska tydligen ha varit ett problem en längre tid, blev bara en nyhet nyligen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Citat:

Microsoft och Phison hade rätt, felet låg varken i Windows eller kontrollerkretsen.

Väldigt konstig rubriksättning, felet låg ju i kontrollerkretsen?

Visa signatur

Citera mig för svar.
Arch Linux

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad bra. Så användare som haft dessa problem men hävdat att de inte haft Phison-kontrollerkretsar har helt enkelt haft otur att deras diskar slutat fungera efter en MS-uppdatering och sedan haft tur att de återfått funktion efter att ha tagit bort MS-uppdateringen.

Givetvis är det något i MS-uppdateringen som triggat dessa 'beta'-kontrollerkretsar att må dåligt. Då är frågan specifikt vad, samt varför det verkat ha drabbat användare som inte har kontrollerkretsar från Phison.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dimman:

Väldigt konstig rubriksättning, felet låg ju i kontrollerkretsen?

Gå till inlägget

Firmware hade vart en bättre titel, det är inget fel på kontrollerkretsen i sig, endast mjukvaran på den.
Är väl någon i produktionsledet som tagit fel när de valt vilken firmware som skulle installeras på dem i produktionen, och eftersom de fungerade var det inget som fångades upp.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

så hur får man reda på om man har "fel basmjukvara"?
jag har ju inte haft några som helst problem att installera spel på över 100 gig tidigare, så alltså är det säkert att göra det fortfarande då jag tydligen inte har "fel basmjukvara", jag menar har det varit ett fel som funnits länge och det har ingenting med windows uppdatering, så måste det ju vara så då.

Visa signatur

keep your friends close but your enemies even closer

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mangemani:

så hur får man reda på om man har "fel basmjukvara"?
jag har ju inte haft några som helst problem att installera spel på över 100 gig tidigare, så alltså är det säkert att göra det fortfarande då jag tydligen inte har "fel basmjukvara", jag menar har det varit ett fel som funnits länge och det har ingenting med windows uppdatering, så måste det ju vara så då.

Gå till inlägget

Håll din firmware uppdaterad bara.

Tycker det är konstigt att det är absolut 0 kommentarer om folk som haft problem med andra kontrollers än Phison.

Sweclockers själva har rapporterat att mer än phison kontrollers är drabbade så det är minst sagt en väldigt konstig tystnad om det i denna nyheten.

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Maximo:

Sweclockers själva har rapporterat att mer än phison kontrollers är drabbade så det är minst sagt en väldigt konstig tystnad om det i denna nyheten.

Gå till inlägget

Tror många blandar ihop detta tror jag, det är fler än phison som är drabbade, dvs bland annat Corsair, men de använder phison kontrollerskort på deras drabbade ssd. Tror just detta gör folk förvirrade och även artiklar om det.

Visa signatur

Speldator: Ryzen 7800X3D, 64GB DDR5, RTX 5090
Server: i7-8700k, 32GB DDR4, RTX2080
Steam deck, Rog Ally + de fiesta konsoler.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av ThomasLidstrom:

Så...vissa SSDer kör på en beta-version av mjukvaran?
Hur kunde det ske?

Gå till inlägget

Ja, tydligen.

Min gissning är att tillverkare antingen kört denna firmware för fabrikstestning och sedan missat att flasha rätt firmware, eller att vissa tillverkare helt enkelt aldrig uppdaterat den firmware de flashar utan istället bara fortsätter köra med den initiala firmware de fick. Det finns ju många mindre kända tillverkare som bygger SSD:er runt Phisons kontrollerkretsar, förmodligen kring någon slags referensdesign. Dessa tillverkare kanske sedan sällan eller aldrig släpper nya firmware-uppdateringar till de som köpt SSD:erna.

Skrivet av mangemani:

så hur får man reda på om man har "fel basmjukvara"?
jag har ju inte haft några som helst problem att installera spel på över 100 gig tidigare, så alltså är det säkert att göra det fortfarande då jag tydligen inte har "fel basmjukvara", jag menar har det varit ett fel som funnits länge och det har ingenting med windows uppdatering, så måste det ju vara så då.

Gå till inlägget

Nja, enklast är förmodligen att helt enkelt använda respektive SSD-tillverkares mjukvara för att leta efter firmware-uppdateringar på dina SSD:er.

Sitter du på Linux kan fwupdmgr-kommandot ofta hjälpa dig uppdatera dem, så länge tillverkare publicerar sina uppdateringar där.

Skrivet av Tenerezza:

Tror många blandar ihop detta tror jag, det är fler än phison som är drabbade, dvs bland annat Corsair, men de använder phison kontrollerskort på deras drabbade ssd. Tror just detta gör folk förvirrade och även artiklar om det.

Gå till inlägget

Nja, även om det stämmer att Phison-baserade SSD:er säljs under många varumärken så nämndes ju även andra tillverkare av kontrollerkretsar i den ursprungliga rapporten. Silicon Motion nämndes bland annat.

Visa signatur

Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Tenerezza:

Tror många blandar ihop detta tror jag, det är fler än phison som är drabbade, dvs bland annat Corsair, men de använder phison kontrollerskort på deras drabbade ssd. Tror just detta gör folk förvirrade och även artiklar om det.

Gå till inlägget

Just därför borde det tagits upp i artikeln.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

"basmjukvara"... Tycker det dyker upp lite väl många tveksama och märkliga försvenskningar som inte är vedertagna begrepp nu för tiden. Har Sweclockers ändrat någon internt policy kring att undvika engelska ord eller är det ai-översättningsverktyg som spökar?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av BM-Mods:

Det är riktigt snyggt jobbat. Och då var det ju faktiskt inte Microsofts fel denna gång

Gå till inlägget

Då kommer en video från JayzTwoCents snart då med rubriken "I was Wrong..."

Visa signatur

YouTube-kanal: https://youtube.com/@rewoXofficial

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Min felanmälan på MP600 jag skickade in 2022 till inet:

"Min MP600 dog efter några månaders användande. Jag installerade ett spel, sen så fick jag bluescreen och datorn ville inte hitta hårddisken. Efter några omstarter går det inte ens att komma in i Bios med hårddisken inkopplad."

Fick en ersättningsprodukt, samt att jag legat på den "nya" uppdateringen sedan 20e augusti. Laddat ner mycket spel på senaste dagarna utan problem. Den är endast 500GB.
Så jag är nog safe denna gång.

Visa signatur

GPU: Asus TUF 4070 Ti | CPU: Ryzen 5 9600 Non-X | RAM: G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL32
Mobo: ASUS TUF Gaming B650-E WIFI | PSU: be quiet! 750W | Chassi: Fractal Design Define 7 Compact

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Så det räcker att uppdatera firmwaren för ens SSD då för att vara på den säkra sidan antar jag?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Tauri85:

Så det räcker att uppdatera firmwaren för ens SSD då för att vara på den säkra sidan antar jag?

Gå till inlägget

Ja, det borde man vara.

Visa signatur

Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av BM-Mods:

Det är riktigt snyggt jobbat. Och då var det ju faktiskt inte Microsofts fel denna gång

Gå till inlägget

ja nu kommer folk bli arga på Swec allt e ju MS fel!

Visa signatur

13900KS | 32GB 6400 DDR5 | 4090 FE | Samsung G8 Oled
ASUS ROG Strix Z790-F Gaming | Fractal Torrent White | Corsair HX1200

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Oneone:

ja nu kommer folk bli arga på Swec allt e ju MS fel!

Gå till inlägget

Undrar om vi kommer få en ny låt från grotesco nu då?

Microsofts fel.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det lär väl max ta en månad innan det kommer nya hysteriska rubriker, åtföljda av en massa gastande på diverse forum.

Visa signatur

snorleffe

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av rewoX:

Då kommer en video från JayzTwoCents snart då med rubriken "I was Wrong..."

Gå till inlägget

Ojojoj då skulle han behöva göra många extra videos.

Visa signatur

NCASE M2 SFF bygge

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ja, det är ju inte specifikt kontrollerkretsen, bara utan firmvaran till den.
Så Phison och partners är <sarkasm> ansvarsfria...

Visa signatur

|[●▪▪●]| #Monster Battle Station(tm)#: Ryzen 3700X >-< GB-X570-AE >-< 32GB RAM >-< RTX 4070S >-< Crucial 2TB SSD |[●▪▪●]|

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

haha och alla klagade på MS kul att alla hatare hade otroligt fel =p

Men riktigt bra att man hittat felet iallafall

Visa signatur

here we go!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av norrby89:

haha och alla klagade på MS kul att alla hatare hade otroligt fel =p

Men riktigt bra att man hittat felet iallafall

Gå till inlägget

Ja, här är många som är duktiga på att peka finger... Och inte så många som klarar att hålla sina känslor i styr och tänka kritiskt..

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Då kommer följdfrågan; hur hamnar en utvecklingsversion av firmwaren på en massa diskar som säljs till slutkund?

Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D CO -15 FCLK 2133MHz 1,25VSoC | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi | G.Skill 2x16GB 6000MT/s@6400MT/s 1:1 CL30 | Arctic Liquid Freezer II 360 | Sapphire Nitro+ 7900 XTX | WD Black SN850 2TB + Samsung 860 EVO 2x2TB | Corsair AX1000

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av DevilsDad:

Ja, här är många som är duktiga på att peka finger... Och inte så många som klarar att hålla sina känslor i styr och tänka kritiskt..

Gå till inlägget

Ja nej, den har man nog lyckats med många gånger själv också ^^

Men skönt i alla fall att man kan gå tillbaka till att bara köra in alla uppdateringar direkt igen

Visa signatur

here we go!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Basmjukvara ?
Menar ni firmware ?

Redigera
Citera flera Citera
1 2
Skriv svar