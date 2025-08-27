Google har länge vidhållit att webben – den öppna delen av internet – mår prima och varken har problem med sjunkande trafik på grund av AI eller något annat. Men nu har det plötsligt blivit annat ljud i skällan, skriver The Verge.

Amerikanska justitiedepartementet vann i våras sin strid mot Google kring företagets reklamteknik. I en ny inlaga till domstolen, som nu ska avgöra företagets straff, skriver företaget:

Faktum är att den öppna webben redan befinner sig i snabbt förfall, och [justitiedepartementets] förslag på avyttring skulle bara accelerera det förfallet, vilket skulle skada utgivarna av webbplatser som förlitar sig på webbaserad reklam.

Google vill alltså undvika att tvingas sälja eller på annat sätt göra sig av med bland annat Adx och Doubleclick, vilket justitiedepartementet har föreslagit. Men företaget har tidigare ifrågasatt påståenden från både små och stora utgivare att trafiken från Googles söktjänst har sjunkit kraftigt den senaste tiden, skriver The Verge.

I ett avsnitt av podcasten AI Overview uppgav Nick Fox, ”kunskapschef” på Google, att webben ”frodas”. En rapport från Pew Research har visat att användare är mindre benägna att klicka på sökresultat när de får en AI-översikt, men Googles sökchef Liz Reid har svarat att klickvolymen är ”relativt stabil”.