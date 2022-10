O11-Dynamic PCIE riser fråga

Tror du behöver XL versionen av O11D (eller EVO med hängande GPU).

Deras egen GPU riser skruvas fast i bottenplåten så därför får det inte plats nåt under.

Själv löste jag det med en 58mm tjock 360 radiator i toppen. Maxar på just under 45 grader vattentemperatur vid stresstest.