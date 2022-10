Problem med fast bredband via mobilnätet. Vad göra?

Hejsan!

Jag har tjänsten "fast bredband via mobilnätet plus" från telia som ska ge 30-150 Mbit/s nedladdningshastighet. Denna köpta jag i april som då skulle ersätta min ADSL som jag hade tidigare. I början så fungerade den över förväntan för mig och gav stabila nedladdningshastigheter mellan 60-90 Mbit/s under hela dygnet vilket jag var jätte nöjd med då detta täcker alla mina internet behov. Det var väl något enskilt avbrott en gång var annan vecka där routern lös rött och internetuppkopplingen tappades i ett par minuter för att sedan komma tillbaka men absolut inget att klaga över.

Men så plötsligt den 27e september vid 20-21:00 tiden, så inträffade en plötslig och kraftig retardation av nedladdningshastigheten. Den sjönk till under 10 Mbit/s vilket var med stor marginal, det lägsta jag någonsin sett det nya bredbandet. Den befann sig i nedladdningshastigheter mellan 5-15 Mbit/s fram till 23-24:00 tiden då den återvände till det normala.

Följande morgon hoppades jag att det bara varit "Något tillfälligt" men den kvällen och alla följande kvällar inträffar samma fenomen och händelseförlopp. Det verkar till och med blir värre då det senaste dagarna har retardationen inträffat redan vid 18:00 och vid 20:00 är den rekordlåg, 1-2 Mbit/s nedladdningshastigheter. Det är knappt så att det går att läsa wikipedia artiklar med det, att spela något online-spel eller ens att titta på Netflix kommer inte på fråga. Inte för att uppladdningshastigheten är särskilt viktig för mig men den har liknande värden under hela dagarna, kanske lite mindre under kvällarna.

Jag nämnde detta för en kollega som sedan länkade denna video till mig (https://www.youtube.com/watch?v=KYglTikRd_I&ab_channel=Destin...) och föreslog det som orsaken. Nu har jag ju ingen praktisk förståelse för hur internet faktiskt fungerar men det i videon låter rimligt och överensstämmande med de problem jag upplever.

Jag kontaktade Telias kundtjänst i morse och de var frustrerande ohjälpsamma. Jag framförde klart och tydligt samt flera gånger att nätverket fungerar oklanderligt mellan klockan 00:00 - 18:00 men att mellan 18-19:00 ~ 23:00 är nätverket så långsamt att det inte går att använda. De sa då att de inte kunde öppna ett ärende eftersom nedladdningshastigheterna är inom det godkända intervallet när jag anmäler felet. Jag gavs sedan tipset att fabriksåterställa routern med ett spetsigt objekt. Tyvärr har jag redan provat det säkert 20 gånger sedan den 27e september vilket inte hjälper. Att internet fungerar bra under dagarna och nätterna är ingen tröst. Av en ren slump har jag kunnat varit hemma denna vecka och utfört mätningar men vanligtvis kommer jag hem som tidigast 17:00 och går och lägger mig vid 23:00.

Mina frågor är: Finns det någonting som kan göras för att jag ska få tillbaka adekvata nedladdningshastigheter på kvällarna?

Finns det någon vits att lägga ned en massa energi och frustration över att bråka med Telias kundtjänst över det här? Är det något de hypotetiskt sett skulle kunna göra om jag envist klagar och ett ärende öppnas?

Jag bor en liten bit utanför stan och har länge antagit att installation av fiber är omöjlig/för dyrt, dock kontaktade en försäljare från IP-only mig i Juni och ville prata om Fiber. Jag avvisade samtalet hastigt då eftersom jag var nöjd med hur bredbandet via mobilnätet fungerade vid det tillfället men den situationen har ju vänts uppochned nu. Jag vet dessutom att flera av mina grannar är intresserade av att ha fiberanslutning så det kanske är bättre att lägga ned energin på det... Fiber verkar ju vara det ända som fungerar.

Jag behövde mest skriva av mig lite då det är frustrerande att det funkar så dåligt samt att inget indikerar att det kommer bli bättre.

Jag vore tacksam om någon har några idéer, tips eller perspektiv på det här.

Mvh